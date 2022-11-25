"Комсомольская правда" наградила победителей и финалистов конкурса "Клиника года"

Конкурс "Клиника года - 2022. Северный Кавказ"

«Комсомольская правда» подвела итоги первого конкурса «Клиника года - 2022. Северный Кавказ», организованного при поддержке глазной клиники «ФАКТ». Около двух месяцев издание рассказывало о медучреждениях, предлагая читателям выбрать лучшие из них по нескольким номинациям.

Торжественная часть конкурса прошла в ресторанном подворье «Изба» в Ставрополе. Победителей и финалистов награждали главный редактор ставропольского филиала «Комсомольской правды» Роман Лаврухин и заместитель министра здравоохранения края Иван Кошель.

На мероприятии дежурила скорая помощь от сети медицинских центров для всей семьи ES-clinic. Фото: Антон СОКОЛОВ

- В первую очередь хочу поблагодарить редакцию "Комсомольской правды" за проделанную работу. Очень важно рассказывать о работе врачей, младшего и среднего медицинского персонала и их руководителей. Каждый голос за конкурсантов - это благодарность либо врачу, либо медучреждению, которое помогло и назначило правильное лечение, - обратился заместитель министра здравоохранения края Иван Кошель.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Широкопрофильные клиники

Третье место в номинации взял медицинский центр «Гармония».

Руководители медицинского центра «Гармония» Юрий Десятерик и Виолетта Десятерик

Вторым стал Многофункциональный лечебно-диагностический центр для всей семьи «Здоровье Плюс».

Главный врач лечебно-диагностического центра для всей семьи «Здоровье Плюс» Екатерина Ткачева

Абсолютным лидером номинации читатели выбрали Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Кроме того, медучреждение наградили дипломом "За вклад в развитие санавиации в Ставропольском крае".

Главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Пучков

Анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Диана Чекунова с наградой "За вклад в развитие санавиации в Ставропольском крае"

Представителям медучреждений вручали почетные награды и подарки наших партнеров — мясные продукты от «Новоалександровского мясокомбината» и торговой марки «Молочная легенда», под которой выпускаются молоко, кефир, сметана, ряженка, варенец, простокваша, сыр, йогурты и другие молочные продукты. Кроме того, один из гостей выиграл в конкурсе специальный приз — сертификат от санатория "Минеральные Воды". "Комсомольская правда" благодарит наших партнеров за помощь.

Награды и подарки от наших партнеров. Фото: Антон СОКОЛОВ

Победитель конкурса с призом от санатория "Минеральные Воды"

Узкопрофильные клиники

Третью позицию заняла «Офтальмологическая клиника 3z» города Ессентуки.

Заведующая микрохирургическим отделением "Офтальмологической клиники 3Z" города Ессентуки, офтальмохирург Галина Болтян

Второй по итогу голосования стала клиника глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК».

Главный врач клиники глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК» Сергей Крылов

Победил в номинации «Медфармсервис». За клинику проголосовали более 27 тысяч раз.

Генеральный директор, главный врач ООО "Медфармсервис" Марина Кравченко

Диагностика и лабораторные исследования

Медицинская компания «Инвитро» стала второй в голосовании.

Менеджер по развитию Медицинской компании «Инвитро» Елена Шиянова

Первое место заняла ГБУЗ "Диагностический центр" Минздрава Республики Кабардино-Балкария.

ГБУЗ "Диагностический центр" Минздрава Республики Кабардино-Балкария

Финалисты "Клиники года"

Глазная клиника «ФАКТ» — в номинации «Современные и эффективные методы лечения».

Глазная клиника "ФАКТ"

«Клиника Эксперт» — в номинации «Международные стандарты».

Директор «Клиники Эксперт» в Ставрополе Анна Воронова

«4Д Поликлиника» — в номинации «Эксклюзивные технологии».

«4Д Поликлиника»

Центр абилитации и коррекции детей «Мама, я смогу!» — в номинации «С заботой о детях».

Исполнительный директор «Мама, я смогу!» Олеся Кукоба и организационный директор Марина Меньшикова

Краевой клинический противотуберкулезный диспансер — в номинации "Передовые методы диагностики, лечения и реабилитации".

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Задремайлова

Сеть медицинских центров для всей семьи Es-clinik — в номинации «Международные стандарты».

Директор сети медицинских центров для всей семьи ES-clinik Анастасия Смирнова и главный врач Сергей Смирнов

Стоматологическая клиника полного цикла Dental Plus — в номинации «Комплексный подход».

Cобственник стоматологической клиники Dental Plus Игорь Лазарев

Лучшие врачи 2022 года

Заведующая отделением микрохирургии, офтальмохирург "Офтальмологической клиники 3Z" в городе Есентуки Галина Болтян.

Заведующая микрохирургическим отделением "Офтальмологической клиники 3Z" города Ессентуки, офтальмохирург Галина Болтян

Хирург и уролог многофункционального лечебно-диагностического семейного центра "Здоровье Плюс" Касим Емкужев.

Хирург, уролог лечебно-диагностического центра «Здоровье Плюс» Касим Емкужев

Офтальмолог-хирург ООО «Медфармсервис» Даниил Кравченко.

Диплом офтальмолога-хирурга ООО «Медфармсервис» Даниила Кравченко

Заместитель главного врача по медицинской части Краевого клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Василенко.

Диплом заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» Татьяны Василенко

Главный врач клиники глазной хирургии "ОкулюсАрт СВК" Сергей Крылов.

Главный врач клиники глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК» Сергей Крылов

В конце награждения все участники конкурса отметили победу за шведским столом, который подготовил гостеприимный ресторан "Изба".

Директор ресторана "Изба" Алла Беляева

- Русский народ любит не только работать, но и отдыхать. Традиции вкусно готовить передаются из поколения в поколение, и мы не исключение. Сохранившиеся рецепты фирменных блюд передавались нам от прабабушек и прадедушек. Их секрет очень прост: мы, как и они, вкладываем душу в каждую деталь. Если делать это без души, невозможно вызвать искреннюю улыбку и прекрасное настроение у гостей. 1 декабря нашему подворью исполняется 18 лет. Согласитесь, это серьезная цифра для мест общественного питания нашего формата! Каждый день мы видим довольные лица гостей, слышим положительные отзывы о нашей кухне, антураже, стиле и сервисе. Гостей вдохновляют те детали, которые они могут найти в "Избе". Будь то даже сервировочная тарелочка с русскими народными пословицами или сарафаны наших официантов. Мы все продумали до мелочей! - рассказала директор ресторана Алла Беляева.

Ресторан "Изба"

Адрес: Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 1

Режим работы: с 10:00 по 00:00

Телефон: 8 (8652) 56-00-02

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