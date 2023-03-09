Правоохранители Дагестана выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Махачкале. Фото: стоп-кадр видео.

В Дагестане мужчина оказался под колесами бетономешалки. Инцидент произошел на оживленном проспекте в Махачкале и попал на видео уличной камеры наблюдения.

По данным пресс-службы ГУ МВД республики, примерно в 11:00 часов на проспекте А.Султана 46-летний местный житель проходил мимо грузовика «КАМАЗ 58147Z» по обочине проезжей части дворовой дороги.

Фото: МВД Дагестан

За рулем бетономешалки находился 55-летний мужчина, который не ожидал, что случайный прохожий упадет ему под колеса. Ролик с шокирующим ЧП разлетелся по социальным сетям:

- Больше всего жалко водителя КамАЗа, увидеть такое и жить с этим, - прокомментировал один из пользователей.

Фото: МВД Дагестан

- В результате произошедшего мужчина от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

В настоящий момент причину и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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