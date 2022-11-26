Первое появление после скандала на шоу: что произошло после концерта Zivert в Ставрополе

Zivert Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ставрополе прошел большой концерт популярной российской поп-певицы Zivert. Горожане и гости краевой столицы изголодались по выступлениям эстрадных звезд, потому на выступление в одном из самых крупных залов - ДКиС - скупили почти все билеты. Остался только один в партере за семь тысяч рублей.

Билеты на концерт Zivert в Ставрополе были распроданы почти полностью - оставался только один

Стоимость билетов на концерт Zivert в Ставрополе колебалась от двух до восьми тысяч рублей. Все выступление зрители сидели на местах, но было видно, что то тут то там кто-то вскидывает руки и танцует. Кроме того, зал устраивал световое шоу, снимая происходящее на телефон, и вскрикивал, когда певица выполняла легкие хореографические номера или пропевала свои культовые строчки из хитов. А под конец вся публика танцевала стоя.

Кадр выступления Zivert в Ставрополе. Все зрители снимают шоу на телефоны. Фото: соцсети

Накануне концерта в Ставрополе Zivert выступила песню "Все решено". Это кавер-версия хита Евы Польны, записанная в рамках программы "Битва поколений" от "Муз-ТВ". В выпущенном варианте Zivert не изменяла текст и строчки, потому спела как в оригинале: "Все сразу и влюблена, и стерлась помада. Мы голосуем за мир, но снова в моде война, и я умру за тебя, если надо".

Продюсеры шоу решили заглушить слова "мир" и "война", хотя трек никогда не позиционировался как политический манифест и повествует о любовных переживаниях. Такой ход вызвал неоднозначную реакцию у зрителей.

Слушатели концерта Zivert в Ставрополе рассказали, что не слышали трек "Все решено" на сцене в ДКиС. Само шоу, по их мнению, прошло очень душевно и захватывающе.

- Ставрополь! Вы сегодня такие горячие, очень горячие. И хоть сидячий зал, но вы супер! Спасибо вам, хороший концерт, горячий, страстный! - оценила выступление Zivert.

Ставрополь провожал звезду густым туманом, который, видимо, очень впечатлил Zivert. 26 ноября она выступит уже в Краснодаре.