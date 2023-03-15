Два барана за фантомную взятку: полицейский отделался «условкой» за аферу с коммерсантом

Стоимость двух коррупционных баранов оценили в 25 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ставропольском крае бывшего участкового признали виновным в мошенничестве. Экс-полицейский обманул знакомого, которому обещал помочь передать взятку. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

23 сентября 2021 года в Шпаковском округе инспекторы остановили трактор без номеров, принадлежащий муниципальному предприятию. Водитель оказался коммунальщиком, который выполнял работы по ЖКХ без маршрутного листа. Размер штрафа, конечно, определяет суд, но инспекторы насчитали около 90 тысяч рублей.

Тракторист позвонил начальнику, который тут же начал искать выходы. Сначала звонил одному приятелю из органов, но тот ответил резким отказом – не хотел вмешиваться в грязные коррупционные дела. А вот второй собеседник, местный участковый, согласился помочь за скромное вознаграждение.

Еще до приезда участкового водитель, согласно показаниям участников истории, сообщил, что откупиться можно за 20 тысяч рублей. О чем рассказали посреднику в погонах. Правда, ситуация пошла не по сценарию. Участковый попросил одного из инспекторов отпустить тракториста потому, что тот якобы его родственник. И коллега пошел ему навстречу.

Однако полицейский сказал знакомому, что уладил вопрос деньгами. Тот должен компенсировать траты и щедро отблагодарить. Денег не было, потому начальник МУП, державший еще и фермеру, предложил в качестве платы двух баранов, общая стоимость которых превышает 25 тысяч рублей.

Летом 2022 года отдел собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю узнал о курьезных коррупционных схемах. Участкового обвиняли в мошенничестве, а начальника МУП – в даче взятки. Первым свой приговор услышал полицейский, которому дали полтора года условно. Кроме того, его уволили. Дело коммерсанта еще рассматривается.

Помимо прочего, ГУ МВД по Ставрополью проводило проверку законности действий инспекторов, но результаты так и не были опубликованы.