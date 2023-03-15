Случай заражения корью выявлен в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае впервые с начала года зарегистрирован случай заболевания корью. Опасную инфекцию обнаружили у туристки, приехавшей из другого региона страны на отдых в один из санаториев Кавминвод.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у женщины отсутствовали сведения о прививках.

- Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю незамедлительно были организованы противоэпидемические мероприятия, которые продолжаются и находятся на контроле, - сообщили в ведомстве.

Как отмечают специалисты, Ставрополье находится в зоне риска из-за активной миграции населения, в том числе роста туристического потока в регионы КМВ.

Вспышка кори в Ставропольском крае 2023 - есть или нет

Ранее вспышку кори выявили у соседей – в Краснодарском крае и Ростовской области. Первой заболела школьница из Анапы, следом вирус выявили у нескольких детей из Краснодара. На сегодняшний день на Кубани насчитывается 19 случаев заражения. Еще 3 случая заболевания зафиксировано в Ростовской области. Единичные случаи заражения регистрируются и в других регионах страны: Московской, Ленинградской, Новосибирской и Самарской областях. Подавляющее большинство заболевших ранее не прививались от кори.

Край готовится к подчищающей иммунизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с неблагоприятной обстановкой в соседних регионах, а также из-за первого случая заражения на Ставрополье, в крае будет проведена, так называемая, подчищающая иммунизация против кори среди детей и взрослых.

- Проводятся подготовительные мероприятия для проведения подчищающей иммунизации против кори детей и взрослых, ранее не привитых по различным причинам, в том числе с пересмотром медицинских отводов, с охватом населения категории групп риска — отказники от прививок, мигрирующее население, - сообщили в Роспотребнадзоре СК.

Прививка от кори - сколько раз и в каком возрасте делается

Вакцинация на сегодняшний день – единственный способ избежать заражения. Она проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Детям делают две прививки: вакцинация в 12 месяцев и ревакцинацию в 6 лет.

В Роспотребнадзоре разъясняют, что граждане в возрасте до 55 лет из группы риска, которые ранее не болели корью и не прививались, должны быть привиты дважды. При этом вакцинация и ревакцинация проводится с интервалом в не менее 3-х месяцев. Тем, кто сомневается в прививочном статусе, рекомендуется пройти обследование на наличие антител к вирусу кори.

Ранее о заболевании в эфире Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения СК Лариса Ткаченко. Послушать подкаст можно здесь.

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