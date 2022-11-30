Дефицит в 10 млрд, новые выплаты военным и рекордный дорожный фонд: как распорядятся бюджетом Ставрополья в 2023 году

На социальную поддержку ставропольцев будет направлено более 33 млрд рублей, в том числе и на выплаты участникам СВО и их семьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье 29 ноября утвердили краевой бюджет следующего года. Регион сохранит все социальные обязательства. Больше половины бюджета уйдет на законодательно закрепленные выплаты. На заседании утвердили и новые меры поддержки ставропольцев.

О главном: доходы ниже, чем расходы

Финансовые затраты в 2023 году составят 159 млрд рублей. В казну поступит только 149 миллиардов. Дефицит в 10 млрд рублей прокомментировала руководитель краевого Министерства финансов.

- Сумма превышения расходов над доходами будет обеспечена за счет остатков, сложившихся на 1 января 2023 года на счете краевого бюджета. Эти остатки уже есть на 1 декабря текущего года, - пояснила зампред правительства и министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. По словам Калинченко, «это обычная практика». И правительство Ставрополья полностью уверено в бюджете, который принимает. В этом проекте нет крайней величины, которая указывала бы своеобразные риски.

На Ставрополье получат заметное финансовое усиление сферы образования и здравоохранения. Об этом рассказала министр финансов Лариса Калинченко. Фото: скриншот видео с stavkray.ru

- Может быть, как модно сейчас говорить - бюджет не амбициозный. Но в сегодняшней ситуации экономической и геополитической неопределенности, мы считаем, что именно такой подход будет взвешенный и приемлемым, - резюмировала она.

- Непростые внешнеполитические и экономические условия, безусловно, внесли свои коррективы. Пришлось где-то «ужаться», например, в расходах на материальное обеспечение органов власти, при этом основные социальные обязательства перед людьми будут выполнены, — подчеркнул спикер Думы Ставропольского края Николай Великдань.

Индексация всех мер поддержки в социальной сфере

В следующем году на социальные выплаты и различные меры поддержки в бюджет Ставропольского края заложили 33 миллиарда рублей: эта сумма будет распределена между льготами, компенсациями и выплатами. В статью расходов внесли и новую выплату: единое пособие для родителей, на которое предусмотрели больше 600 миллионов.

- Проводится индексация всех мер поддержки с учетом текущей инфляции, а именно на 5,5%. Объемы увеличиваются более чем на 5 миллиардов, это ежемесячная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, компенсация на школьную форму, ежемесячная компенсация многодетным семьям, - подробно рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Мамонтова.

Министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Мамонтова рассказала, что в следующем году вводится единое пособие для родителей, сумма для этой выплаты уже распределена в краевом бюджете. Фото: скриншот видео с stavkray.ru

К тому же были сохранены все выплаты военнослужащим, а законопроект фиксирует выделение средств на дополнительные выплаты бойцам СВО.

- Сегодня мы расширяем категории добровольцев, имеющие право на отдельные виды выплат, и добавляем выплату семьям, где родился ребенок у мобилизованных граждан, - добавила министр.

«Продолжим строить ряд социальных объектов»

- В следующем году завершается строительство двух детских садов, кроме этого мы сейчас строим 8 школ на территории края, продолжаем строить медицинские учреждения: поликлиники, детскую краевую больницу, онкологический диспансер и кисловодскую городскую больницу, - рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

«Дорожный бюджет будет рекордным по отношению к 2022 году»

Дорожный бюджет в 2023 году составит 13 миллиардов рублей. По сравнению с уходящим годом это почти на полмиллиарда больше. В министерстве уточнили, что приоритет отдан региональным трассам и дорогам местного значения: почти треть бюджета будет направлена на муниципальные дороги. Построят 240 км нового полотна.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края - Евгений Штепа. Фото: скриншот видео с stavkray.ru

- Также в 2023 году будут реализованы такие знаковые объекты, как строительство по бульвару Зеленая роща и улице Федеральная, что позволит соединить школу с городом Ставрополь, — добавил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

На развитие АПК Ставрополья выделено 5,2 миллиарда рублей

Для агропромышленной отрасли принятый в Ставропольском крае бюджет на 2023 год – сбалансированный. Об этом заявил глава краевого минсельхоза. Министр уточнил, что при составлении статьи «удалось сохранить все ключевые направления» господдержки аграрного сектора на Ставрополье в будущем году.

- Немного переориентированы акценты на развитие овощеводства. На следующий год средств заложено в 2 раза больше от того, что мы видели в 2022 году. По поручению губернатора, смещены акценты в сторону развития молочного скотоводства. На приобретение племенного молодняка молочного направления будет выделена господдержка в размере 240 миллионов рублей, - рассказал Сергей Измалков.

В регионе в следующем году вырастет господдержка сельского хозяйства, отметил министр краевого минсельхоза Сергей Измалков. Фото: скриншот видео с stavkray.ru

Кроме этого вырастет объем финансирования для улучшения плодородия земель, что немаловажно в условиях частой засухи в регионе.

Более 35 миллиардов рублей направят на развитие образования

Как уже было озвучено ранее, социальные направления остаются в приоритете. В 2023 году на Ставрополье будет направлено 35 миллиардов рублей на развитие сферы образования.

Будет продолжено строительство и реконструкция объектов образования: начато строительство кадетского корпуса в городе Ессентуки. В Ессентуках, Пятигорске, Ставрополе и Михайловске построят новые школы. Материально-техническая база будет обновлена, а в младших классах организуют бесплатное горячее питание.

Треть заявленной суммы уйдет на модернизацию школьного образования — до 3,5 миллиардов рублей. На эту часть бюджета в крае капитально отремонтируют 31 школу.

На развитие системы ЖКХ будет направлено 4,3 миллиарда рублей

В бюджете края предусмотрено финансирование в размере 20% средств, а это почти 4,3 миллиарда рублей, на развитие этой сферы.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, именно такой объем государственного финансирования поможет в реализации 19 проектов по водоснабжению сразу в нескольких муниципалитетах региона: в Красногвардейском, Минераловодском, Благодарненском, Шпаковском, Ипатовском и других округах.

Несколько проектов в сфере теплоснабжения будут реализованы в крупных городах: в Пятигорске, Невинномысске, Нефтекумске. Не забудут и про развитие Кавказских Минеральных Вод.

Примерно 3 миллиарда рублей направят на реализацию госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Важнейшим направлением в крае по-прежнему остается реализация программы по обеспечению населения чистой проточной водой.

- В рамках проекта «Чистая вода» будет реализовано три мероприятия. Порядка 300 тысяч жителей региона будут обеспечены качественной питьевой водой, - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще 29 миллиардов будут направлены на сферу здравоохранения. В правительстве заявили, что без поддержки не останутся и национальные проекты. На это в бюджете края предусмотрели 16,6 миллиарда рублей.