Пример «тяг бархатных» и «подкрадуль» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях появились новые мемы – "тяги бархатные" и "подкрадули". Фразы резко стали популярными, и теперь их можно услышать в разговоре школьников и студентов в любой точке России. Рассказываем, что это значит и откуда пошли мемы.

Под категорию "подкрадули" подходит любая обувь (в том числе - женская), которая отличается непрактичностью и вычурным видом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что такое "подкрадули"

Согласно комментариям на форумах, такое слово начали употреблять еще в нулевых годах жители Самары – так называли мужские туфли с острым носом. По другой версии, "подкрадули" – это своеобразный трактовка "sneakers", что переводится как кроссовки. Русскоязычные пользователи разобрались, что английское слово образовано от глагола "to sneak" – подкраться. Отсюда якобы и образовались "подкрадули".

Широко известными слово "подкрадули" стало в 2023 году, после выпуска красных модных ботинок, похожих на сапоги персонажа аниме шестидесятых Астробоя. Пользователи называют так любую обувь, которая выглядит абсурдно и смешно.

Фрагмент переснятого мультика/модель обуви. Фото: стоп-кадры в YouTube

Что такое "тяги бархатные"

После того, как "подкрадули" вошли в обиход онлайн-среды, шутники пытались иллюстрировать слово забавными примерами. Как правило, это были туфли с коброй либо крокодилом на носу. Но вообще под такую категорию подходит любая обувь, которая кажется непрактичной и комичной.

Клоуны и не подозревали, что носят "подкрадули" и "тяги" Фото: Александр ГЛУЗ

Этого авторам оказалось мало. Одновременно в сети завирусилось голосовое сообщение, записанное неизвестным (судя по акценту, жителем одной из республик Северного Кавказа) и пересылаемое в WhatsApp.

"Тяги, такие бархатные тяги, ребята! Фуууф! Кефтеме [кайф], жи есть! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, и не хочется браниться. А хочется просто сказать "мяу"

"Бархатные тяги" стали синонимом "подкрадуль" и даже затмили первый мем. Причем автор голосовых навряд ли подозревает, что видео с его озвучкой собирают сотни тысяч просмотров и вызывают улыбку у тысяч пользователей.