Пациентка умерла после успешной операции в Осетии. Виновница ушла от наказания

Потерпевшая прибыла с ножевым ранением Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северной Осетии пациентка скончался после успешной операции. Причиной смерти стала ошибка медсестры, рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В июне 2020 года в районную больницу поступила пациентка с проникающим ножевым ранением живота. Состояние женщины было критическим потому, что удар повредил печень, ей требовалась срочная операция.

Дежурные хирурги два часа оперировали раненую и смогли сделать все, что было возможно. В конце один из врачей дал указание медсестре Мадине (имя изменено - Пр.) посчитать медицинское оборудование, чтобы убедиться, что ничего в пациенте не забыто. Девушка окинула взглядом тумбу и отчиталось, что все на месте. Хирурги зашили пациентку и отправили в реанимационное отделение, надеясь, что вскоре она поправится.

Однако вскоре пациентка умерла. Патологоанатомы установили, что женщина скончалась от плеврита, который произошел из-за марли, оставленной в теле. Когда начали разбираться, выяснилось, что это ошибка медсестры, ответственной за подсчет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Медсестра отрицала вину и уверяла, что ошибся кто-то другой, но не она. Следствие и суд по делу проходил больше двух с половиной лет. И несмотря на реальные факты, доводы и выводы экспертиз, обвиняемая продавливала свою позицию. Но когда предоставилась возможность, Мадина воспользовалась правом на прекращение производства из-за истечения срока давности: поскольку ей вменяли преступление небольшой тяжести (то, которое называется лишением свободы до трех лет - Пр.), дело можно закрыть спустя два года после его совершения.

Пригородный районный суд Осетии, несмотря на непризнание вины, прекратил производство по нереабилитирующим основаниям. Единственное наказание, которое понесла медсестра, – это увольнение.