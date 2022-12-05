«Ледниковый период» на курортах КМВ: туристам запретили гулять в парках из-за опасности

Фото: глава Железноводска Евгений Бакулин

Из-за непогоды и падающих под тяжестью льда деревьев в Пятигорске и Железноводске закрыли для посещения популярные у туристов локации и терренкуры.

На входе в курортные парки теперь стоят информационные таблички «Просим воздержаться от прогулки», потому что в любой момент на голову может свалиться ветка и целое дерево. В Железноводске только за прошедшие выходные ветер повалил - больше десяти.

Вот тут, к примеру, прямо напротив всем известной Пушкинской галереи, где любят прогуливаться курортники.

Фото: глава Железноводска Евгений Бакулин

В Пятигорске закрыли прогулочные тропы на горе Машук. Там тоже участились случаи падения веток. Лед и снег сковали все лесные зоны.

Фото: глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

— Аналогичная ситуация происходит на горе Горячей и Михайловском отроге. Здесь также ограничиваем движение на терренкурах и прогулочных зон, включая Емануелевский и Нагорные парки. Будьте внимательны и осторожны! – обратился к туристам и местным жителям глава города Дмитрий Ворошилов.

— Вновь хочу предупредить об опасности гулять по нашему лесу в такую погоду. Берегите себя и своих близких, – отмечает и глава Железноводска Евгений Бакулин.