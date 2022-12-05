Стало известно, сможет ли выступить Григорий Лепс в Ставрополе после скандалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Лепс приедет с концертом в Ставрополь 12 февраля 2023 года впервые за долгое время. Цены на билеты «кусаются». Места на ложи - их 48, стоят от 4000 до 5000 рублей, и тем не менее раскуплены почти полностью. Билет партера стоит от 8000 рублей – места по бокам еще никто не купил. Зато самые дорогие билеты за 12000 рублей практически все распроданы - центр партера заполнен. Амфитеатр стоит от 4500 до 9000 рублей - свободные кресла еще есть. Балкон оценили в 2500-4500 рублей.

Выступление звезды ждут с нетерпением, но состоится ли оно после выходок Лепса в Петербурге 2 декабря. Артист неприятно удивил фанатов, сорвав концерт. Лепс швырнул микрофон при исполнении всем известного хита «Самый лучший день» - не сумев взять ноту, и, стукнув себя кулаком в грудь, ушел «по-английски». У себя в социальных сетях он потом извинился и сказал, что приболел, а еще пообещал спеть еще раз, заявив - «Это будет самый лучший день».

Зрители разделились во мнении: одни считают, что лучше бы Лепс вовсе не выходил на сцену, а перенес концерт и выступил как положено, другие все равно восхищаются звездой, выступающей без фонограммы с севшим голосом.

Видео, где Лепс уходит со сцены, попало в интернет. На кадрах виден и полетевший в пол микрофон, и уставшее лицо артиста, и то, как он дважды ударил ладонью в грудь в знак признательности фанатам.

Но это не все. После проваленного концерта Григорий Лепс успел «наделать делов»: ночью со 2 на 3 декабря артист «засветился» в уличной драке у бара и попал на видео. Потерпевший 39-летний офисный служащий Дмитрий говорит, что спокойно играл в нарды, когда Лепс решил поставить на кон 10 тысяч долларов и после отказа ударил его по лицу.

Охранники артиста пытались успокоить певца, но тот был непреклонен. В итоге и секьюрити пришлось участвовать в потасовке. Дмитрию сломали нос. Он написал заявление в полицию.

На Лепса могут завести уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Комментариев артист и его концертный директор не дают.

При таком положении дел сразу же возникает вопрос: стоить ли сдавать билеты? Лепс должен приехать в Ставрополь всего через 2 месяца. Будет ли концерт, «КП-Ставрополь» спросила в Дворце культуры и спорта, ставшем площадкой выступления.

— Нет, ничего не отменяется, все в силе. Пока никаких заявлений об отмене не было, концерт должен состояться вовремя. Билеты пока что ни один человек не сдавал, – рассказали в кассе.

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