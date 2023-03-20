«Инфоцыганство» лицензировали на Ставрополье: курсы последовательницы Блиновской признали образовательными

Рита Дакота - близкая подруга Елены Блиновской, которую в сети называют «Королевой инфоцыган». Фото: Личная страница Риты Дакоты в соцсети.

Медитации на «гарантированное» привлечение денег и любви от Риты Дакоты и ее бойфренда Федора Белогая, действительно, законны. Скандальные курсы об избавлении от «привычки быть небогатым» за «смешные» деньги – от 51 600 до 250 000 рублей – получили статус института дополнительного образования в Ставропольском крае.

— На основании действующего законодательства и проведенной документарной оценки соискателя лицензии, 13 марта 2023 года ИП была предоставлена лицензия на осуществление образовательной деятельности, – дали «КП-Ставрополь» официальный комментарии в министерстве образования региона.

Фото: страница Риты Дакоты в социальных сетях

Курс под скромным названием «МЕДИТОРИУМ СОЛО 3.0» продается официально. Хотя само ИП пережило шесть судов и прямо сейчас судится в седьмой раз. За что же уже официального преподавателя по эзотерики судят?

Может, всему виной то, что формула богатства стоит слишком дорого. За курс от 50 до 250 тысяч (чем дешевле, тем меньше функций открывается покупателю) доступны 17 медитаций, 30 дополнительных материалов с памятками, 5 прямых эфиров в формате вопрос-ответ, общий чат с другими людьми и доступ к курсу сроком от двух до пяти месяцев.

Фото: страница Риты Дакоты в социальных сетях

С условием, что всю информацию можно найти в открытом доступе, цена вызывает как минимум непонимание. Если у клиента денег нет, а лишь желание «просветлиться», предлагают оформить рассрочку (3/4/6/10/12 месяцев).

По времени один урок длится не больше 20-30 минут. Это сделано специально, объясняют «кураторы», так воспринимать информацию проще. Сами курсы называются расплывчато. Например, «Медитация-протокол на обиды», «Как страх проявляться влияет на количество денег. Простая формула богатства» или «Вся суть предназначения: талант и миссия как главный способ заработка больших денег».

Фото: страница Риты Дакоты в социальных сетях

Как эти техники работают и работают ли, непонятно. Зато еще за 250 тысяч можно нанять «личного сотрудника Службы Заботы», который поможет стать счастливее и богаче еще скорее.

Напомним, что певица Рита Дакота похвасталась в соцсетях лицензией на авторские курсы своего жениха на фоне скандала с блогершей Лерчек. Та вместе с мужем тоже продает «курсы счастья». По подозрению в отмывании денег и неуплату налогов от заработка на 311 млн на семью Чекалиных завели дела. К слову, с «Королевой инфоцыган» Еленой Блиновской Дакота подруги.

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