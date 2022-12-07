Из-под завалов сгоревшего торгового дома в Назрани достали двух человек

Фото с места ЧП: УМЧС по РИ

В Назрани из-под завалов торгового дома "Таргим", где случился пожар из-за взрыва газа, живыми извлекли двух пострадавших. Кадры спасения молодых людей показало УМЧС по Республике. Также у пожарных есть подозрения, что под завалами может находиться еще один человек. Спасатели отряда "Эрзи" уже приступили к работам, пожар полностью ликвидирован.

Пожар в торговом доме "Тарги" произошел днем 7 декабря. По данным МЧС России, на втором этаже здания произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали четыре человека. Один из них доставлен в реанимацию в критическом состоянии, у него поражено 90% кожного покрова. Еще один раненый в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему - четыре года, он получил ожоги лица и рук.

Республиканское МЧС опубликовало первые фотографии, сделанные внутри разрушенного здания. Судя по снимкам, эпицентр взрыва находился в кафе. В результате там была повреждена вся мебель, включая холодильники и полки с едой.

Фото: УМЧС по РИ

На место ЧП также выезжал прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.

- В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.