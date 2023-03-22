Напечатали миллиард: производство фальшивых купюр по 5000 рублей раскрыли в Дагестане

Задержанных поместили под арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство фальшивых купюр по 5000 рублей раскрыли в Дагестане. Задержаны 11 предполагаемых участников преступной группы. По оперативным данным, за год фальшивомонетчиками удалось напечатать и сбыть порядка одного миллиарда российских рублей.

Подпольная типография была оборудована в одном из частных домов в Левашинском районе Дагестана. При обыске силовики обнаружили в доме печатный станок, клише для изготовления купюр номиналом пять тысяч рублей и сто долларов США, краску, бумагу, компоненты, необходимые для имитации средств защиты денежных знаков, документы и более 20 миллионов поддельных рублей. Также было изъято около 300 патронов к автомату АК-74.

Стоп-кадр. Оперативная съемка МВД РФ.

По версии следствия, фальшивки распространялись на Ставрополье, в Дагестане, Чечне, Ингушетии и в Ростовской области.

В этих регионах выявлены факты сбыта фальшивок на сумму в 11 млн рублей.

- Они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала. При этом продукцию производителей-нелегалов можно было распознать только с помощью специального оборудования, - отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Одну из подозреваемых, которая занималась транспортировкой подделок, задержали в Пятигорске. С собой у нее было более 1200 поддельных купюр на 6,3 млн рублей.

Стоп-кадр. Оперативная съемка МВД РФ.

Все 11 подозреваемых заключены под стражу на два месяца. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем.

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