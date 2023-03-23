«Думал, в форме не узнают»: учитель вернулся с СВО в школу к детям

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

В городе Ессентуки военнослужащий приехал домой на несколько дней. В школе №8 он проработал 10 лет, а после отправился в зону специальной военной операции. Во время отпуска боец решил вернуться в родное заведение и встретится с учениками. Солдат думал, что в форме его не узнают, но на встречу с ним вышли больше 200 школьников.

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

— Я знал, что ученики меня очень ждут, писали письма и присылали видео, рассказывали, что скучают по нашим занятиям физкультурой. Думал, что в военной форме они меня не узнают, но ошибся, – рассказал военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Ессентуки, боец приехал в родной город не только для отдыха и встречи с семьей, но и для выполнения «важной миссии». Военнослужащий хотел лично сказать «спасибо» от сослуживцев за поддержку, письма и посылки, которые школьники отправляли в зону СВО.

— Встреча в стенах родной школы получилась очень теплой. Ессентукским школьникам военнослужащий дал наставление усердно учиться и держать хорошую физическую форму, – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

Дома военнослужащего особенно ждала жена с двухлетним сыном. Накануне приезда супруга за мужа получила благодарственное письмо от Минспорта РФ «За значительный вклад в организацию и проведение спартакиады молодежи России допризывного возраста в 2022 году». Уехал ли боец обратно в зону спецоперации, не сообщается.