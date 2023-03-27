Дмитрий Лисицкий. Фото: глава Благодарненского городского округа
Умер уроженец Ставрополья, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247-го особого кавказского казачьего полка, Герой России полковник Дмитрий Лисицкий. Об этом рассказал глава Благодарненского городского округа Александр Теньков.
– Огромная утрата для Ставрополья. Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу. Он прошёл не одну «горячую точку». Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ. Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах, – написал Теньков
Военный родился в семье рабочих. В армию он пришел в 1993 году, после срочной службы остался на сверхсрочную, а позже подписал контракт. Параллельно он получал высшее образование в сельхозинституте. В звании сержанта он принимал участие в боевых действиях в Дагестане (1999 год), Чечне (1999-2000; 2001-2004) и Абхазии (1993; 2008), а также в составе российского миротворческого контингента в Югославии в 2000 году. Участвовал в спецоперации по защите Донбасса и Сирии.
Дмитрий Лисицкий. Фото: мэрия Благодарненского городского округа
За боевые заслуги Лисицкого награждали медалью Суворова (2000 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2003 год).
22 января 2015 года Лисицкому присвоили звание Героя России. Согласно формулировке из указа, при исполнении воинского долга капитан проявил героизм, мужество и отвагу. Награду вручил президент Владимир Путин 20 февраля в Кремле.
После присвоения звания Героя России Дмитрий Лисицкий неоднократно встречался со школьниками и юнармейцами. Фото: комитет образования мэрии Ставрополя
Врио ректора Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников в некрологе написал, что Дмитрий Лисицкий погиб в бою. Однако ряд СМИ сообщает, что полковник скончался в своем доме в Ставрополе.
Полковнику было 48 лет.