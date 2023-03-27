Дмитрий Лисицкий. Фото: глава Благодарненского городского округа

Умер уроженец Ставрополья, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247-го особого кавказского казачьего полка, Герой России полковник Дмитрий Лисицкий. Об этом рассказал глава Благодарненского городского округа Александр Теньков.

– Огромная утрата для Ставрополья. Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу. Он прошёл не одну «горячую точку». Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ. Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах, – написал Теньков

Биография Героя России Дмитрия Лисицкого, полковника 247 полка ВДВ в Ставрополе

Военный родился в семье рабочих. В армию он пришел в 1993 году, после срочной службы остался на сверхсрочную, а позже подписал контракт. Параллельно он получал высшее образование в сельхозинституте. В звании сержанта он принимал участие в боевых действиях в Дагестане (1999 год), Чечне (1999-2000; 2001-2004) и Абхазии (1993; 2008), а также в составе российского миротворческого контингента в Югославии в 2000 году. Участвовал в спецоперации по защите Донбасса и Сирии.

Дмитрий Лисицкий. Фото: мэрия Благодарненского городского округа

За боевые заслуги Лисицкого награждали медалью Суворова (2000 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2003 год).

За что дали Героя России Дмитрию Лисицкому

22 января 2015 года Лисицкому присвоили звание Героя России. Согласно формулировке из указа, при исполнении воинского долга капитан проявил героизм, мужество и отвагу. Награду вручил президент Владимир Путин 20 февраля в Кремле.

После присвоения звания Героя России Дмитрий Лисицкий неоднократно встречался со школьниками и юнармейцами. Фото: комитет образования мэрии Ставрополя

Как погиб Дмитрий Лисицкий

Врио ректора Ставропольского аграрного университета Владимир Ситников в некрологе написал, что Дмитрий Лисицкий погиб в бою. Однако ряд СМИ сообщает, что полковник скончался в своем доме в Ставрополе.

Полковнику было 48 лет.