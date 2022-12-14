Отключился за штурвалом: пилота Боинга экстренно доставили в больницу в Махачкале

Экипажу пришлось вернуться в аэропорт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дагестане экстренно госпитализировали второго пилота авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс Махачкала – Санкт-Петербург. Из-за внештатной ситуации рейс DP 505 был задержан почти на семь часов.

Инцидент произошел утром 13 декабря. Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Махачкалы по расписанию – в 11 утра, но спустя всего несколько минут запросил посадку и вернулся обратно в аэропорт. Причиной задержки рейса стало плохое самочувствие второго пилота. Уже после взлета мужчина почувствовал недомогание и на несколько минут потерял сознание. Экипаж был вынужден прервать полет.

По данным публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением самолетов, борт развернулся над Каспийским морем, сделал пару кругов над побережьем и вернулся в воздушную гавань.

Почувствовавшего недомогание пилота с высокой температурой доставили в одну из больниц Махачкалы, а пассажиров отправили в терминал, где они провели почти семь часов в ожидании вылета. Авиакомпании пришлось отправить в дагестанскую столицу резервный экипаж.

Самолет вылетел в Санкт-Петербург в 18.05.

Внештатная ситуация никак не отразилась на дальнейшей работе аэропорта столицы Дагестана и перевозчика. Пассажиры рейса Махачкала – Санкт-Петербург, запланированного на 11 утра 14 декабря, проходят регистрацию в штатном режиме. Самолет вылетит по графику.

По данным авиакомпании, пилот, ставший причиной задержки рейса, сейчас находится под наблюдением квалифицированных специалистов. Его жизни ничего не угрожает.

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Причина пока неизвестна (подробнее).