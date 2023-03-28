Сотрудник полиции ранен: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции

Преступников разыскивают силовики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции. Полицейские открыли ответный огонь, но нападавшие скрылись, а в республике объявили план «Перехват».

- Сегодня около полуночи из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14», расположенный возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Ингушетии. Как стало известно сейчас, сотрудник правоохранительных органов был ранен в ногу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, напавшие на пост в Кантышево перемещаются на серебристом «ВАЗ-21099». Преступников было трое и сейчас они скрылись в лесу неподалеку у села Майское.

В настоящее время полицейские принимают необходимые меры к установлению местонахождения и задержанию трех мужчин.