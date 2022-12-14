17-летний курсант школы полиции в Ставрополе умер от пневмонии

Вчера прошли похороны курсанта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Умер 17-летний курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Об этом рассказал «КП-Ставрополь» осведомленный источник.

- Первокурсник скончался в медицинском учреждении от пневмонии в ночь с воскресенья на понедельник (12 декабря 2022 года - прим. Ред.). Приехал на обучение из Усть-Джегуты, Карачаево-Черкесии. Похороны прошли накануне, 13 декабря, - поделился собеседник.

По некоторым данным, курсанта госпитализировали в субботу, 10 декабря 2022 года, диагностировав ОРВИ средней тяжести. Вскоре состояние больного резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Все усилия медиков не дали нужного результата: у парня остановилось сердце. Пару лет назад из школы полиции Ставрополя выпустился его брат.

Первыми смерть курсанта прокомментировали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

- В территориальном следственном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводится проверка по факту смерти 17-летнего подростка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что по последним данным Роспотребнадзора края, заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье пока что находится ниже эпидпорога. За семь дней в регионе зарегистрировали 18,2 тысяч местных жителей с клиникой. Однако специалисты отмечают, что еженедельно ситуация ухудшается. В Ставрополе, например, эпидпорог уже превышен на 114%.

- Мы ожидаем начала пика заболеваемости на Ставрополье уже через 2,5 недели. Лабораторно подтверждены случаи свиного гриппа. Этот штамм часто протекает достаточно тяжело и может привести к негативным последствиям для здоровья, особенно для беременных женщин и детей. Поэтому мы настоятельно рекомендуют привиться тем, кто этого еще не сделал, так как иммунитет к вирусу гриппа формируется в течение двух недель, - рассказывала "Комсомолке" пресс-секретарь регионального минздрава Наталья Тарновская.