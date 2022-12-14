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Происшествия14 декабря 2022 16:50

Променял честь на двух баранов: на Ставрополье в деле о курьезной взятке полицейскому появился новый фигурант

Сам сотрудник полиции уже предстал перед судом
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Полицейский уже предстал перед судом, судьба инспекторов неизвестна

Полицейский уже предстал перед судом, судьба инспекторов неизвестна

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело против 63-летнего директора фирмы, который дал участковому взятку баранами. По условиям бартера правоохранитель должен был решить дорожную проблему компании.

23 сентября 2021 года в Шпаковском округе инспекторы остановили трактор без номеров, принадлежащий муниципальному предприятию. Водитель оказался коммунальщиком и выполнял работы по ЖКХ, но сотрудники ГАИ сказали, что в любом случае на транспорте должны быть регистрационные знаки.

Изумленный водитель сообщил о проблеме начальнику, который был большой шишкой на селе. До того, как возглавить МУП, он руководил местным сельпо и кооперативом. А сейчас, кроме коммунального предприятия, на нем значится ферма. За долгие годы предпринимательства директор наработал связи и насущную проблему решал через знакомого участкового.

За двух баранов с фермы приятеля полицейский согласился помочь. Чтобы подкупить инспекторов, он попросил компенсировать траты, а именно - 20 тысяч рублей. К октябрю бизнесмен вернул все, не подозревая, что участковый обвел его вокруг пальца. Полицейский даже не знал о состоянии протоколов о правонарушении тракториста, уверяет СУ СКР по Ставропольскому краю.

Летом 2022 года отдел собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю узнал о курьезных коррупционных схемах. Первым решили наказать участкового, которого вменили мошенничество с использованием своего служебного положения. А теперь возбудили уголовное дело против коммерсанта - его подозревают в даче взятки. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, его дело уже рассматривают в суде.

Кроме того, ГУ МВД по Ставропольскому краю рассказывало о служебной проверки в отношении инспекторов, которых должны были подкупить. Но о результатах работы никто не сообщал.

- Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам краевого управления МВД России. Следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

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