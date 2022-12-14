Променял честь на двух баранов: на Ставрополье в деле о курьезной взятке полицейскому появился новый фигурант

Полицейский уже предстал перед судом, судьба инспекторов неизвестна Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело против 63-летнего директора фирмы, который дал участковому взятку баранами. По условиям бартера правоохранитель должен был решить дорожную проблему компании.

23 сентября 2021 года в Шпаковском округе инспекторы остановили трактор без номеров, принадлежащий муниципальному предприятию. Водитель оказался коммунальщиком и выполнял работы по ЖКХ, но сотрудники ГАИ сказали, что в любом случае на транспорте должны быть регистрационные знаки.

Изумленный водитель сообщил о проблеме начальнику, который был большой шишкой на селе. До того, как возглавить МУП, он руководил местным сельпо и кооперативом. А сейчас, кроме коммунального предприятия, на нем значится ферма. За долгие годы предпринимательства директор наработал связи и насущную проблему решал через знакомого участкового.

За двух баранов с фермы приятеля полицейский согласился помочь. Чтобы подкупить инспекторов, он попросил компенсировать траты, а именно - 20 тысяч рублей. К октябрю бизнесмен вернул все, не подозревая, что участковый обвел его вокруг пальца. Полицейский даже не знал о состоянии протоколов о правонарушении тракториста, уверяет СУ СКР по Ставропольскому краю.

Летом 2022 года отдел собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю узнал о курьезных коррупционных схемах. Первым решили наказать участкового, которого вменили мошенничество с использованием своего служебного положения. А теперь возбудили уголовное дело против коммерсанта - его подозревают в даче взятки. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, его дело уже рассматривают в суде.

Кроме того, ГУ МВД по Ставропольскому краю рассказывало о служебной проверки в отношении инспекторов, которых должны были подкупить. Но о результатах работы никто не сообщал.

- Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам краевого управления МВД России. Следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.