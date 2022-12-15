В Ставрополе пройдут почти 100 новогодних мероприятий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году Новый год в Ставрополе будет встречаться без широких гуляний, однако праздничная программа все равно собрала в себе почти сотню разнообразных активностей, конкурсов, программ и фестивалей. Организаторы мероприятий сделали упор на создание праздника для маленьких жителей краевой столицы, однако и взрослые граждане не были забыты – найдутся интересные активности и старших.

Какие мероприятия пройдут до Нового года

Как сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя, до самого Нового года будут проходить спортивные турниры, соревнования и первенства по всем видам спорта. Учреждения дополнительного образования, культуры и соцзащиты, а также в разных районах краевой столицы проведут комплекс мероприятий: мастер-классы, фестивали, представления, концерты, конкурсы и литературные вечера.

Мероприятия проходят уже сейчас. Например, сегодня, 15 декабря в 15:00 в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» на улице Серова, 420 гостей будут учить делать елочные украшения в казачьем стиле. Мастер-класс называется «245 желаний для родного города».

А Ставропольский городской дом культуры на проспекте Октябрьской Революции, 4 встретит своих гостей 17 декабря в 18:00 на зимнем балу «Щелкунчик» в школе старинного танца «Amoroso».

Перед самим Новым годом 27 декабря дети смогут поучаствовать в развлекательной детской программе «Вечеринка у Снежинки» в молодежный культурно-досуговый центр «Мир» на улице Серова, 420

— Новый год на пороге. Город наряжается и хорошеет день ото дня. На праздничных елках отдадим преимущество детишкам из семей наших защитников, из малоимущих семей, детям-сиротам и нуждающимся в особой социальной защите, рассказал глава Ставрополя.

Настроиться на новогодние праздники можно будет на 20 площадках города, где пройдут новогодние представления с участием героев сказок и мультфильмов. Гостей ожидают театрализованные программы, игры, загадки, хороводы, конкурсы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как сообщили в администрации, это не полный список предновогодних сюрпризов.

Какие мероприятия ожидаются 31 декабря и на новогодних праздниках

Краевая столицы встретит новогоднюю ночь трансляцией телевизионных программ на городских экранах. С 22:00 31 декабря на площади Ленина и Александровская площади пройдут проводы 2022 и встреча 2023 года.

После праздника 1 января будет тихо, все мероприятия затихнут и дадут отдохнуть после шумного Нового года. И уже 2 декабря с 11:00 по 15:00 начнется работа резиденции Деда Мороза и новогодней почты на площади Ленина. Резиденция будет стоять в Ставрополе вплоть до 6 января.

В Рождество, 7 января, пройдет праздничная программа «Рождественская сказка». Ее запустят в 11:00 в Ставропольском социальном приюте для детей и подростков «Росинка» на улице Лермонтова, 149а. А в 12:00 то же мероприятие пройдет в Ставропольском специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики на улице Горная, 42.

Последние мероприятия пройдут 15 января. Как, например, с 7 декабря по 15 января проходит городской конкурс новогодних авторских работ «АРТ-ЕЛКА». Конкурс проводится возле комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Топ-10 мероприятий по версии «КП-Ставрополь»

1. Новогодняя концертная программа казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь» – 15 декабря, 15:00. Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер», улица Октябрьская, 101;

2. Новогодний концерт хоровой музыки «Вместе мы – музыка» – 16 декабря, 17:00. Детская школа искусств № 2, улица Суворова, 3;

3. Концерт «Музыкальный калейдоскоп» отделения сольного пения из цикла декабрьских концертов – 17 декабря, 16:00. Детская школа искусств № 5, улица Гоголя, 36а;

4. Проект «Пять вечеров в ЛОФТЕ». Мастер-класс по художественному искусству акриловыми красками «Новогодняя арт-вечеринка» – 20 декабря, 18:00. Молодежное пространство «ЛОФТ» Ставропольского дворца культуры и спорта», улица Ленина, 251;

5. Проект «Пять вечеров в ЛОФТЕ». Мастер-класс по оформлению имбирных пряников для отправки участникам специальной военной операции «Подари Новый год» – 21 декабря, 17:00. Молодежное пространство «ЛОФТ» Ставропольского дворца культуры и спорта», улица Ленина, 251;

6. Новогоднее театрализованное представление «В снежном царстве, морозном государстве» – 23 декабря и 30 декабря, 11:00. Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя, улица Гоголя, 36.

7. Зимний фотодень «Ставрополь новогодний» – 24, 25 декабря, 15:00 – 19:00. Площадь Ленина, Крепостная гора, парк культуры и отдыха «Победа» (входная группа), сквер по проспект Юности;

8. Увлекательный экскурс в историю «Новогодняя игрушка в старину» – 30 декабря, 13:00. Библиотека-филиал № 14, улица 50 лет ВЛКСМ 32/3.

9. Органный мини-концерт «Сказка скалистого берега» Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» – 8 января, 15:00. Органный зал Детской музыкальной школы № 1, улица Дзержинского, 87;

10. Фольклорная программа «Здравствуй, старый новый год!» ансамбля песни терских казаков «Наследие» – 14 января, 17:00. Молодежный культурно-досуговый центр «Мир», улица Серова, 420.

Топ составлен не от лучшего к худшему, а от ближайшего к дальнейшему. Выбирать из почти сотни разнообразных мероприятий – задача не из простых. Однако у «КП-Ставрополь» получилось собрать праздничные события краевой столицы, которые будут интересны и для детей, и для взрослых.