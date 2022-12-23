Был одаренным – стал неизлечимо больным: нарушение походки оказалось симптомом страшного недуга 7-летнего мальчика

Владу срочно нужна операция. Фото: личный архив семьи Шуруха.

Семилетнему Владу Шурухе из Новоалександровска Ставропольского края не обойтись без нашей помощи. Мальчику диагностировали редкое генетическое заболевание - метахроматическая лейкодистрофия, которое приводит к необратимым повреждениям мозга и других органов.

От этой болезни не существует лекарств. Счет идет на дни, помочь Владу может только срочная пересадка костного мозга. За дорогостоящую операцию готовы взяться врачи израильской клиники.

Влад стал вторым ребенком в семье Шуруха из Новоалександровска. Мальчик рос сильным, шустрым и очень сообразительным. В шесть уже хорошо читал, запросто решал задачки и складывал в уме двухзначные цифры. Год назад родители Влада стали замечать, что он стал чаще уставать и уже не бежал гулять как прежде. Родители обратились к врачам, прошли огромное количество обследований, но поставить точный диагноз сразу никто не смог. Отправляли на физиопроцедуры, лечили плоскостопие, а мальчику становилось все хуже. Когда у ребенка замедлилась речь и стала менять походка, родители забили тревогу.

Влада направили на МРТ головного мозга. Специалисты предположили лейкодистрофию. Для подтверждения диагноза в столицу направили биоматериалы, а вскоре в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей приехал и маленький пациент с мамой.

Симптомы заболевания появились, когда Владу исполнилось шесть лет. Фото: личный архив семьи Шуруха.

В сентябре этого года врачи поставили точный диагноз - метахроматическая лейкодистрофия в тяжёлой, ювенильной форме. В организме разрушается вещество, которое образует оболочку нервных окончаний и мозг перестает нормально подавать сигналы. Ребенок перестает ходить, сидеть, говорить, а потом и понимать речь, теряет зрение, слух и постепенно гибнет. Единственный доказанный способ остановить болезнь – провести трансплантацию костного мозга от здорового донора.

Специалисты рекомендовали наблюдаться у специалистов по месту жительства, принимать поддерживающие препараты и заниматься лечебной физкультурой. Радикального лечения не предложили.

Родители Влада стали искать клинику, в которой согласятся принять сына на лечение. Документы отправили в клинику «Хадасса» в Израиле. Карту маленького пациента изучила завотделением детской трансплантологии доктор Ирина Зайдман и согласилась на срочную пересадку костного мозга.

За 218 305 евро клиника предлагает стандартные услуги пакета ТКМ, подготовку донорского материала, химиотерапию перед пересадкой, трансплантацию, полгода реабилитации и типирование потенциального родственного донора Влада, его старшего брата Артема.

Сам Артем признается, что готов сделать все, чтобы сохранить Владику жизнь!

Для семьи мальчика эта неподъемная сумма, но пересадка костного мозга единственная возможность для Влада победить болезнь-чудовище. И наш маленький земляк сражается изо всех сил. Мы же не оставим его одного?

КАК ПОМОЧЬ:

Получатель: Шуруха Алла Викторовна

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