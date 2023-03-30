Фото: очевидцы

В Предгорном округе Ставропольского края, под городом Пятигорском, с самого утра горит металлический бокс с вещами на рынке «Привокзальный». Пожарные по сей час не ликвидировали открытое возгорание. Изначально площадь пожара составила 850 квадратных метров, а позже увеличилась до 2000.

— Эвакуация не проводилась. Реагирование от РСЧС: 56 человек, 18 единиц техники, из них от МЧС России: 42 человека, 13 единиц техники, – сообщили в МЧС России по Ставропольскому краю. Горит склад с «товарами хозяйственного назначения».

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

По факту пожара прокуратура начала проверку. Предварительно, погибших и пострадавших нет, однако после тушения и обследования сгоревшего склада будет ясно, были ли внутри люди. Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото: очевидцы

— Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Ограничение движения на трассе Пятигорск - Георгиевск из-за пожара 30 марта

Помимо этого, автоинспекторы перекрыли трассу «Пятигорск – Георгиевск» из-за пожара. Ограничение введено с 0 по 6 километр дороги. По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, это сделано, чтобы ликвидировать возгорание.

— Просим участников движения выбирать альтернативные маршруты: через трассу «Кавказ», в объезд через станицу Зольскую, – пишет ведомство.

По состоянию на 11:20 площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг. Работы по устранению огня продолжаются. В 11:41 пожар удалось локализовать.