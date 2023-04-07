Влетела в скалу: девушка едва не погибла на экстремальном аттракционе в Дагестане

Прыжки с высоты едва не закончились трагедией. Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Экстремальные развлечения в Дагестане едва не обернулись настоящей трагедией: во время прыжка с высоты девушка получила серьезные травмы, а организатор аттракциона стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент произошел на альпинистской площадке «Экзит» у обрыва каньона Цолотль в селении Арани Хунзахского района. Там, с видом на водопад Тобот, любители острых ощущений занимались роуп-джампингом. Экстремальные прыжки совершались со стометровой высоты на альпинистской веревке.

По версии следствия, организацией опасных прыжков занимался человек, не обладающий профессиональными знаниями в области альпинизма. В марте этого года организатор готовил к прыжку девушку: надел на нее альпинистское снаряжение, но не провел должным образом инструктаж. В итоге девушка потеряла равновесие и упала в обрыв. При падении она врезалась в скалу, где ее остановили страховочные веревки.

- Результатом неудачного прыжка с высоты стали множественные переломы и ушибы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

В отношении организатора аттракциона возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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