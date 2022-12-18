Новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с мокрого снега и морозов до -10

С наступлением новой рабочей недели на Ставрополье вернется зима с морозами до -10 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После теплых и солнечных дней на Ставрополе вернется зима. Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, что с началом новой рабочей недели в Ставропольский край нагрянут дожди и пойдет мокрый снег.

Уже в понедельник, 19 декабря 2022 года, ночная температура воздуха опустится до минусовых значений. В крае ночью ожидается похолодание до -1 градуса, днем воздух прогреется до +9 градусов тепла, однако будут идти дожди, в отдельных районах сильные осадки с налипанием мокрого снега. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В Ставрополе воздух прогреется только до +1 градуса тепла, будут идти дожди и мокрый снег.

Региональные синоптики рассказали, что в понедельник пойдет мокрый снег. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 20 декабря 2022 года, ожидаются заморозки до -8...-10 градусов ночью. Днем в крае также будут преобладать отрицательные значения - ...0...-5. Местами пройдет снег. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В краевой столице ночью температура воздуха составит от -6... до -8 градусов, пойдет небольшой снег. Днем минусовая температура сохранится, в Ставрополе термометры покажут -1...-3, синоптики осадков не обещают, однако поднимется ветер до 8-10 метров в секунду.