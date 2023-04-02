Апрель принесет долгожданное тепло: на Ставрополье в начале рабочей недели потеплеет до +22

С началом новой рабочей недели в Ставрополе установится теплая весенняя погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После ночных заморозков 2 и 3 апреля, синоптики регионального гидрометцентра спрогнозировали на Ставрополье резкое потепление. Местами по краю воздух прогреется до +22 градусов! Осадки также не ожидаются.

В начале новой рабочей недели, 3 апреля 2023 года, ночью еще будет держаться заморозки до - 5 градусов. В утренние часы ожидается небольшое потепление до +5. А уже днем воздух в крае прогреется до отметки в +21 градус. Ветер будет дуть восточный 4-9 м/c. Преимущественно без осадков. В краевой столице также дождей не ожидается, а температура воздуха составит +16...+18 градусов тепла.

Синоптики обещали ставропольцам теплую и ясную погоду. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 4 апреля 2023 года, ночных заморозков уже не будет, температура в утренние часы по краю составит +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22 градусов тепла. В Ставрополе будет дуть восточный ветер 7-9 м/с. Днем в краевой столице ожидается потепление до +20 градусов тепла. Осадки синоптики не прогнозируют.

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