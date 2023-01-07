Грозила мученическая смерть: зэк, спасая друга-игромана от мести, пошел на новое преступление

Павел сидел за убийство, разбой и хранение наркотиков, но оказался хорошим другом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье ужесточили наказание заключенному за мошенническую схему, которую он провернул, чтобы спасти друга. Иначе тот мог лишиться жизни. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Заключенный кочубеевской колонии Алексей любил азартные игры. На воле он тратил десятки тысяч рублей на футбольные тотализаторы. Иногда выигрывал, что перекрывало горечь от потерь. В колонии строгого режима парень из Прохладного продолжил испытывать удачи, одалживая телефон у сокамерников. Ставки, правда, были небольшими, и выигрыши уходили в "общак" (совместный бюджет заключенных одной камеры - Пр.).

Весной 2021 года у Алексея во время досмотра камеры изъяли телефон. Кроме наказания по закону, парню грозила месть сокамерника. Тот установил неподъемную цену за утерянный смартфон - 60 тысяч рублей. Если он не отдаст деньги, то его могли убить.

"Были случаи, когда из-за долгов с людьми расправлялись либо доводили их до критического состояния. У Алексея была сестра, которая могла бы помочь, но она отказала бы, если бы узнала о том, что тот играл в букмекерских конторах. Она была против таких увлечений", - рассказывал Павел, сидевший в колонии за убийство, разбой и хранение наркотиков.

Несмотря на то, что Павел когда-то совершил такие преступления, его разжалобила история друга. Как он объяснял на допросе, с Алексеем их сближали общие темы и землячество - между их родными населенными пунктами всего лишь 30 километров. Павел решил спасти товарища от верной гибели. Для этого пришлось пойти на новое преступление.

Уроженец Курского района позвонил сестра заключенного и представился юристом. С первых слов он обнадежил, что может помочь ее родственнику с условно-досрочным освобождением. Но за услуги надо заплатить 60 тысяч рублей. Женщина долго сомневалась, записывала разговоры на всякий случай, но доверилась. Несколькими траншами она перевела всю сумму, но не переставала звонить по несколько раз на неделю, чтобы узнать, как обстоят дела. Поначалу самоназванный адвокат отвечал, но с перебоями, а потом и вовсе отключил телефон. Тогда женщина пошла в полицию.

Павла быстро нашли и задержали. На допросе он во всем сознался и пояснил, зачем пошел на такой шаг. За это преступление заключенному продлили неотбытую часть срока до 2,5 лет.