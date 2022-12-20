Обычные граждане могут запускать фейерверки, соблюдая правила Фото: Иван МАКЕЕВ

После громкой новости из Москвы о том, что в столице нельзя использовать пиротехнику в новогоднюю ночь, жителей Ставрополья стал волновать вопрос, будет ли салют на Новый год в Ставрополе 2022 года. Журналист "КП-Ставрополь" узнал в ГУ МЧС по Ставропольскому краю, кому и когда можно взрывать фейерверки.

Пускать салюты можно до двух ночи Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Будет ли салют на Новый год в Ставрополе в 2022 году

Законодательство Ставрополья разрешает местным жителям использовать пиротехнику на Новый год. Такие праздничные салюты не нарушают закон "О тишине", принятый еще в 2010 году. Согласно тексту документа, в крае пускать фейерверки можно с 23 часов 31 декабря до 2 часов 1 января (после принятия закона время сократили, изначально можно было до семи утра - Пр.).

Нарушителям спокойствия грозит ответственность в рамках закона "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" (на него ссылаются законодатели в тексте закона "О тишине - Пр.). Если местные жители будут взрывать салюты, шуметь или нарушать порядок, то им грозит штраф до 1,5 тысяч рублей, а если это был рецидив - то сумма вырастит вдвое. Санкции для юридических и должностных лиц гораздо выше.

В ГУ МЧС по Ставрополью журналисту "КП-Ставрополь" сообщили, что в 2022 году в Ставрополе не будет открытых площадок для запуска фейерверков.

- У нас с 23:00 31.12 до 02:00 01.01 в новый год по закону края можно использовать пиротехнические изделия. В этом году открытых площадок не выделено, - сообщают в ГУ МЧС.

Это значит, что каких-то официальных мероприятий по запуску салюта в городе не будет. Но обычные граждане могут взорвать фейерверк, соблюдая все противопожарные правила, пояснили в ведомстве. Если же они будут нарушены, салютующих привлекут к административной ответственности (статья 20.4 КоАП), а если взрыв навредит кому-то - к уголовной ответственности (статья 218 УК РФ).

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