На Эльбрусе 24 декабря начнутся предновогодние гуляния Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Эльбрусе в субботу, 24 декабря, начнутся предновогодние гуляния. На празднике обещают не только катания на трассе, но и шоу, выступления мастеров танца и вокала, интерактивные развлечения и викторины. В администрации курорта рассказали, что на мероприятии представят официальный талисман – эльбрусскую лису.

— Постепенно появился собирательный образ лисы Мухи, которая не пропускает ни одного важного события на курорте. Она заслужила право стать частью курорта. Официально представим наш новый талисман на празднике открытия сезона, – пишет администрация курорта. Тем временем горнолыжный сезон 2022/2023 на Эльбрусе уже стартовал с 19 ноября.

Праздничные события развернутся на площади поляны Азау с 11:00. Сперва запустится шоу-программа и концерт, а после пройдет викторина с призами, флешмобы и выступления уличных артистов. На поляне обещают новогоднюю атмосферу, созданную иллюминацией и елкой.

До 27 декабря включительно на Эльбрусе будет возможность отправить письмо Деду Морозу. Для этого письмо надо опустить в почтовый ящик, который расположен на станции Гарабаши.

Фото: сайт курорта Эльбруса

Посетителей ожидают трассы красного, синего, зеленого и черного уровня сложности. Забраться наверх можно с помощью канатных дорог. И внизу и вверху горнолыжники смогут взять номер в отеле, согреться в кафе и посмотреть на виды с горы.

У подножия горы есть парковка – правда, не сообщается, платная она или бесплатная, – пункт медицинской помощи, в который можно обратиться при травмах и плохом самочувствии, магазины и «активности для детей». Лыжи можно взять напрокат.