Мухаммад Мокаев. Фото: скриншот трансляции UFC

Дагестанский боец MMA Мухаммад Мокаев, выступающий под британским флагом, попросил UFC убрать из сведений об его происхождении – «Буйнакск, Дагестан, Россия» – приписку «Россия» и оставить только «Дагестан». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

– Мне это не нравится. Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в следующий выход, – написал Мокаев, прикрепив скриншот трансляции его боя в рамках UFC 286.

Твит Мухаммада Мокаева

Почему Мухаммад Мокаев отрекся от России

Свое решение Мокаев объяснил высказываниями, которые он видел в сети по поводу разговоров о строительстве мечети в Москве. В Косино-Ухтомском районе города, около православного храма и почитаемого у верующих Святого озера, якобы начали строительство самой крупной мечети, которая вместе с комплексом зданий должна занимать около гектара. При этом официальных подтверждений этой информации нет: на огороженной территории, согласно паспорту объекта, будет транспортный узел, а все подробности о возведении мечети появлялись как слухи. Но ряд активистов и видных персон, в том числе – из мира спорта, устраивает народные сходы и протестует против проекта.

Некоторые подписчики пытались убедить Мокаева, что россияне уважают другие религии, но спортсмен обвинил всех граждан в расизме: «Мне этого достаточно». После этого русскоязычные авторы «Википедии» дополнили статью о Мокаеве:

– Предал Родину 3 апреля 2023 года.

Биография Мухаммада Мокаева - приписка "Предал Родину". Фото: скриншот страницы в Википедии

Биография Мухаммада Мокаева

Мухаммаду Мокаеву 22 года. В 12 лет его семья уехала в Великобританию. В ноябре 2021 года он подписал контракт с UFC, на турнирах промоушена одержал четыре победы и занимает 12 строчку рейтинга в наилегчайшем весе. По национальности Мухаммад Мокаев – кумык.