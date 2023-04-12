Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова проверят на финансирование ВСУ

Активисты усомнились в патриотичности звездного семейства. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следственные органы и прокуратура проверят Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в органы сделали активисты Ассоциации патриотических сил Юга России во главе с Сайпуддином Гучиговым, президентом межнационального аналитического дискуссионного клуба «Слово» в Ставрополе, руководителем общественный организации «Наш дом - город Грозный».

Общественники считают, что после 24 февраля певица бывает в России только с одной целью – заработать денег на своих концертах. На сцене же нередко появляется в цветах украинского флага. А во время мобилизации она помогла своему старшему сыну Никите перебраться на постоянное место жительство в Америку.

Активисты усомнились в патриотичности Орбакайте и Преснякова и просят выяснить, не спонсирует ли звездное семейство украинскую армию. В случае, если опасения представителей общественной организации подтвердятся, они настаивают на применении в отношении звезды отечественного шоу-биза соответствующих мер. В частности, активисты просят конфисковать элитную 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице, которую Орбакайте презентовала ее мать в 2014 году.

Никита Пресняков хочет вернуться в Россию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, на днях неизлечимо больной внук Аллы Борисовны Никиты Пресняков рассказал о том, что хочет вернуться в Россию, и опроверг информацию о получении им американского гражданства.

- Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию, - заявил Никита Пресняков.

Кстати, Никита родился в Лондоне, учился в Америке. В Лос-Анджелесе у него есть квартира, подаренная знаменитой бабушкой. Пару лет назад у него были найдены доброкачественные образования. По словам артиста, болезнь развилась из-за неправильного питания.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о том, что активисты попросили СКР проверить песню Слепакова на дискредитацию армии.

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