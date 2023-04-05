Диана Арбенина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пятигорске отменили концерт рок-группы «Ночные снайперы» и его солистки Дианы Арбениной, намеченный на 8 июня 2023 года. Об этом журналисту «КП-Ставрополь» рассказали представители ДК «София», в котором должно было состояться выступление.

Диана Арбенина Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

– Мы отменили. Организаторы ищут другую площадку. Какая – не знаем. Мы сказали: не примем, – заявили там.

Цена на выступление Арбениной варьировались от двух до восьми тысяч рублей. На момент публикации этой статьи поклонники «Ночных снайперов» выкупили больше половины билетов. При этом мест на балконах и в VIP-ложах совсем не осталось.

Проданные и оставшиеся билеты на концерт Арбениной в Пятигорске (по состоянию на 16 часов 5 апреля 2023 года). Фото: Яндекс.Афиша

Причиной отмены стала позиция Арбениной относительно спецоперации на Украине. В апреле 2022 года она представила песню «Не молчи» с критикой военных действий. Накануне стало, что концертные площадки стали массово отменять выступления рок-группы «по техническим причинам». Так было в Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске, зрителям предложили уже забирать деньги за билеты. Пятигорск, видимо, станет четвертым городом, где отменят тур «Ночных снайперов».

Диана Арбенина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в пятигорском ДК «София» отменили концерт Дарьи Зотеевой, более известной в сети как «Инстасамка». Выступление эпатажной певицы вызвало много разговоров среди активистов на Кавказе. По итогу в ситуации стал разбираться мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов.

– Провел встречу с собственником ДК "София" – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой. Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов. Дополнительно обратились к правоохранительным органам с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта, – писал Ворошилов.

Несмотря на обещание Зотеевой исключить из программы песни с матом, власти потребовали организаторов отменить концерт – Пятигорск стал первым городом, где отменили выступление «Инстасамки».