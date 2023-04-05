Фото: «ЧП» на телеканале НТВ

Мать из Ставрополя, потерявшая трехдневного младенца в перинатальном центре, ищет виновных.

Даже спустя полгода врачи не смогли установить точную причину смерти новорожденного. Хотя беременность протекала идеально. Матери пришлось эксгумировать похороненного сына, потому что в документах она нашла грубые нестыковки.

Медики перепутали данные ее полиса, места жительства, статус и ничего не написали о группе крови младенца и способах его лечения. Указать в бумагах супруга и место работы роженицы тоже забыли.

Фото: «ЧП» на телеканале НТВ

Шоком для жительницы Ставрополя стала новость, что у ее ребенка украли все внутренние органы! Об этом она рассказала в эфире федерального телеканала:

– Просто тело, просто пустое набитое тряпками тело, - плакала Наталья Миллер. – Нет ни одного внутреннего органа – он пустой был.

Что касается документов, то медработники на допросе сослались на неизвестную «техническую ошибку». В минздраве Ставропольского края прокомментировали, что никаких подробностей не знают кроме тех, что заведено уголовное дело.

Фото: «ЧП» на телеканале НТВ

В следственном управлении СКР по региону уточнили «КП-Ставрополь», что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по краю.

Кроме того, председатель СК Бастыркин поручил руководителю регионального следкома доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Разбирательства продолжаются.