Фото: «ЧП» на телеканале НТВ
Мать из Ставрополя, потерявшая трехдневного младенца в перинатальном центре, ищет виновных.
Даже спустя полгода врачи не смогли установить точную причину смерти новорожденного. Хотя беременность протекала идеально. Матери пришлось эксгумировать похороненного сына, потому что в документах она нашла грубые нестыковки.
Медики перепутали данные ее полиса, места жительства, статус и ничего не написали о группе крови младенца и способах его лечения. Указать в бумагах супруга и место работы роженицы тоже забыли.
Фото: «ЧП» на телеканале НТВ
Шоком для жительницы Ставрополя стала новость, что у ее ребенка украли все внутренние органы! Об этом она рассказала в эфире федерального телеканала:
– Просто тело, просто пустое набитое тряпками тело, - плакала Наталья Миллер. – Нет ни одного внутреннего органа – он пустой был.
Что касается документов, то медработники на допросе сослались на неизвестную «техническую ошибку». В минздраве Ставропольского края прокомментировали, что никаких подробностей не знают кроме тех, что заведено уголовное дело.
Фото: «ЧП» на телеканале НТВ
В следственном управлении СКР по региону уточнили «КП-Ставрополь», что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по краю.
Кроме того, председатель СК Бастыркин поручил руководителю регионального следкома доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Разбирательства продолжаются.