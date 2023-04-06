«Жаль, он не увидит»: невеста Прохора Шаляпина раскрыла тайну гибели отца

Ольга Сан до сих пор не может оправиться после трагедии. Фото: Кудрявов Борис / ЭГ

Модель из Ставрополя Ольга Сан призналась, что до сих пор пытается прийти в себя после гибели отца. Сергей Бутов скончался 20 февраля при странных обстоятельствах, а спустя месяц дочь посвятила ему свою новую роль в фильме.

На премьере комедии «Я хочу! Я буду» Ольга Сан появилась в компании своего возлюбленного Прохора Шаляпина. Актриса призналась, что в титрах картины она указана под настоящим именем — Ольга Бутова, не случайно.

— В титрах фамилия папы — Ольга Бутова. Жаль, он не увидит… Но я посвящаю эту победу ему! — рассказала она в соцсетях.

О смерти отца Ольга Сан рассказала публично в феврале этого года. Но только 6 апреля она раскрыла неоднозначные обстоятельства трагедии.

— Недавно мне позвонили и сказали что его убили… Я вообще в таком шоке. Как будто попала в какой-то фильм ужасов — даже не знаю, что делать — начинать расследование или нет… После этого звонка потеряла сознание на съемках. У папы был свой охотничий клуб, он был уважаемым человеком не только в Ставропольском крае, но и и в Ростове, Краснодаре, Дагестане — поделилась актриса с журналистами StarHit после премьеры фильма.

Как выяснил корреспондент «КП-Ставрополь», отец Ольги Сергей Георгиевич Бутов скончался 20 февраля 2023 года. Мужчина увлекался охотой и до 2022 года был учредителем краевого клуба охотничьего собаководства «Канис Венанди» в Ставрополе.