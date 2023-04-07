Череда мероприятий начнется 8 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Ставрополя опубликовала программу развлечений ко Дню космонавтики для горожан. «КП-Ставрополь» рассказывает, куда сходить в предпраздничные выходные.

Программа мероприятий ко Дню космонавтики в Ставрополе

Рассказываем, куда сходить перед Днем космонавтики в Ставрополе 2023.

8 апреля, суббота

14:30 — мастер-класс по созданию гейзеров для ванн — модельная библиотека №11, проспект Ворошилова, 10/1

18:00 — бал школы старинных танцев «Amoroso», дресс-код: стиль 1960-х годов — СДКИС, улица Ленина, 251

9 апреля, воскресенье

15:00 — духовой оркестр им. Д.А. Осиновского — культурно-досуговый центр «Мир», улица Серова, 420

16:00 — танцплощадка под музыку дуэта «Тюнер» — СДКИС, улица Ленина, 251

16:00 — спектакль «Ставропольский клад» — литературно-музыкальный театр «Гармония», проспект Октябрьской Революции, 7/2

10 апреля, понедельник

18:30 — шоу-программа «Аккорды времени. От барокко до рока!» — Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь Ленина, 1а