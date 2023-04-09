+ 20, но сильный ветер: в начале рабочей недели на Ставрополье резко потеплеет

Синоптики обещают до +18 градусов по краю и до +15 — в Ставрополе 11 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После затяжных дождей на Ставрополье в начале новой рабочей недели значительно потеплеет. 10 и 11 апреля синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют ясную и солнечную погоду с потеплением до +20 градусов по краю. Но будет дуть ветер.

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в утренние часы на Ставрополье воздух прогреется только до +2...+7 градусов тепла, а уже в дневные часы - до +20. Но синоптики предупреждают ставропольцев, что потепление придет в регион с восточным ветром, порывы которого будут достигать 11-14 м/с. В краевой столице днем воздух прогреется до +18, осадков не ожидается.

Ставропольцев может огорчить только сильный восточный ветер. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 11 апреля 2023 года, продолжит дуть сильный порывистый ветер до 11-14 м/c. В регионе будет преимущественно ясно, без осадков, воздух прогреется до +13...+18 градусов тепла. В краевом центре также осадков не ожидается, ветер восточный с порывами до 14 м/с. В дневные часы потеплеет до +15 градусов тепла.