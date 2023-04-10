«Я не надеялась, что он живой»: спустя 20 лет бабушка со Ставрополья нашла пропавшего внука

Внук и бабушка увиделись спустя 20 лет. Фото: стоп-кадр Смотрим.ру

Жизнь пенсионерки из Ставропольского края, 89-летней Раисы Иосифовны Распопиной, 20 лет назад раскололась на «до» и «после». В 2003 году без вести пропал ее любимый внук, 15-летний Данила Распопин. Бабушка уже не рассчитывала увидеть мальчика живым, но на помощь ей пришли журналисты федерального телеканала.

В детстве Данила с мамой Натальей и папой Сергеем жил в Кемерово. Финансовые трудности голодных девяностых не обошли семью стороной. Папа мальчика работал на заводе, денег вечно не хватало, из-за чего, по словам Раисы Иосифовны, супруги постоянно конфликтовали.

Закончились ссоры тем, что Наталья выгнала мужа из дома. Фактически став бездомным, 36-летний Сергей жил в гараже, голодал и в конце концов замерз насмерть. Тогда Даниле было 10 лет.

Отец Данилы, Сергей, погиб в 36 лет. Фото: стоп-кадр Смотрим.ру

После смерти сына Раиса Иосифовна уехала на родные Кавминводы. В 15 лет Данила навестил бабушку в Ессентуках. Прощаясь, он пообещал вскоре снова приехать в гости. Бабушка посадила внука на автобус, дала ему денег на дорогу. Это была последняя их встреча.

— Я приехала в 2004 году из Ессентуков в Кемерово. Расспрашивала соседей, знакомых. Мне отвечали: «Да что вы ищете, его нет здесь. Они все распродали и уехали», — рассказала Раиса Распопина в эфире Малахова.

Спустя два десятилетия пенсионерка почти отчаялась снова увидеть внука.

— Вот что я его ищу-то? Чтобы хоть раз его обнять, поцеловать, посмотреть на него. Что он из себя представляет, кем вырос. Помоги мне, Господи, найти Данилочку, я страдаю уже 20 лет, — молила ставропольчанка.

Раиса Иосифовна 20 лет молилась о возвращении внука. Фото: стоп-кадр Смотрим.ру

Телеведущий Андрей Малахов рассказал Раисе Иосифовне, что журналисты год искали Данилу в России и за границей. Наконец, уже 35-летний мужчина обнаружился в Томске, где живет с беременной женой и сыном.

Трогательную встречу бабушки и внука показали в эфире. Раиса Иосифовна расплакалась прямо перед камерами.

89-летняя пенсионерка расплакалась при виде повзрослевшего внука. Фото: стоп-кадр Смотрим.ру

— Спасибо вам, спасибо, не надеялась, что он живой, — причитала пожилая женщина.

Кроме Данилы, журналисты также нашли его сестру Марину. Она также на много лет потеряла связь с братом и всей остальной семьей в разъездах.

Сестра Данилы Марина счастлива воссоединиться с семьей. Фото: стоп-кадр Смотрим.ру

Сам Данила рассказал о трагедиях, которые ему пришлось пережить в юном возрасте. Погибшего отца 10-летний мальчик первым обнаружил замерзшим в гараже. А в 16 лет подросток похоронил маму Наталью.

Сейчас мужчина продолжает жить в Томской области. Сыну Данилы 7 лет, и они с супругой ждут пополнение — скоро у них родится дочка. Внук Раисы Иосифовны рассказал, что тоже искал бабушку, но безуспешно. Теперь счастливой пенсионерке предстоит познакомиться с правнуками.