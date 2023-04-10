Покупал девочек у сутенеров: задержанный в Москве педофил оказался долларовым миллионером

Если суд признает его виновным, педофилу грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Москве в конце прошлой недели оперативники задержали группу сутенеров, которые вовлекали детей в проституцию и сдавали их педофилам для оргий за круглые суммы. Позднее поймали и постоянного клиента — 65-летнего приезжего из Дагестана, у которого нашли целое состояние.
Пенсионер приехал в столицу более 50 лет назад, сообщают СМИ, и успешно занимался бизнесом, связанным с недвижимостью. За годы предпринимательства он накопил солидный капитал — оперативники обнаружили у него банковские счета на сумму более 20 миллионов долларов.
Организаторы оргий получали от клиента от 100 тысяч рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
Но свое состояние бизнесмен тратил далеко не на благородные цели. Как стало известно журналистам, он регулярно платил сутенерам за встречи с несовершеннолетними девочками.
Организаторы оргий получали от клиента от 100 тысяч рублей, а самим детям он платил по 10 тысяч. При этом девочка получала столько же, если приводила подругу в лапы извращенца.
Полицейские нашли двух последних жертв богатого педофила. Две москвички 14 и 15 лет рассказали обо всем оперативникам, показали соответствующие снимки на телефонах и на опознании идентифицировали мужчину. Согласно их показаниям, пенсионер поил девочек спиртным и употреблял наркотики в их присутствии.
На выходца из Дагестана завели уголовное дело по части 4 статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если суд признает его виновным, педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.
Следователи уверены, что две опрошенные москвички были не единственными жертвами педофила
Фото: Евгения ГУСЕВА
Кстати, при задержании он сопротивлялся и заперся дома — прибывшим ОМОН-овцам пришлось выламывать дверь. А когда силовики попали в квартиру, подозреваемый смывал что-то в унитаз — предположительно, наркотики.
Следователи уверены, что две опрошенные москвички были не единственными жертвами педофила. Расследование продолжается.