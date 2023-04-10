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Происшествия10 апреля 2023 8:16

Покупал девочек у сутенеров: задержанный в Москве педофил оказался долларовым миллионером

Задержанный в Москве педофил из Дагестана оказался богатым бизнесменом
Амина КЕТОВА
Амина КЕТОВА
Если суд признает его виновным, педофилу грозит до 15 лет лишения свободы

Если суд признает его виновным, педофилу грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в конце прошлой недели оперативники задержали группу сутенеров, которые вовлекали детей в проституцию и сдавали их педофилам для оргий за круглые суммы. Позднее поймали и постоянного клиента — 65-летнего приезжего из Дагестана, у которого нашли целое состояние.

Пенсионер приехал в столицу более 50 лет назад, сообщают СМИ, и успешно занимался бизнесом, связанным с недвижимостью. За годы предпринимательства он накопил солидный капитал — оперативники обнаружили у него банковские счета на сумму более 20 миллионов долларов.

Организаторы оргий получали от клиента от 100 тысяч рублей

Организаторы оргий получали от клиента от 100 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Но свое состояние бизнесмен тратил далеко не на благородные цели. Как стало известно журналистам, он регулярно платил сутенерам за встречи с несовершеннолетними девочками.

Организаторы оргий получали от клиента от 100 тысяч рублей, а самим детям он платил по 10 тысяч. При этом девочка получала столько же, если приводила подругу в лапы извращенца.

Полицейские нашли двух последних жертв богатого педофила. Две москвички 14 и 15 лет рассказали обо всем оперативникам, показали соответствующие снимки на телефонах и на опознании идентифицировали мужчину. Согласно их показаниям, пенсионер поил девочек спиртным и употреблял наркотики в их присутствии.

На выходца из Дагестана завели уголовное дело по части 4 статьи «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если суд признает его виновным, педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи уверены, что две опрошенные москвички были не единственными жертвами педофила

Следователи уверены, что две опрошенные москвички были не единственными жертвами педофила

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, при задержании он сопротивлялся и заперся дома — прибывшим ОМОН-овцам пришлось выламывать дверь. А когда силовики попали в квартиру, подозреваемый смывал что-то в унитаз — предположительно, наркотики.

Следователи уверены, что две опрошенные москвички были не единственными жертвами педофила. Расследование продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ