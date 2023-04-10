Фото: скрин видео из соцсети

В сети появилось видео издевательств над мобилизованным из Северной Осетии в одном из полков на Херсонском направлении. О беспределе главе республики Сергею Меняйло рассказала глава осетинского благотворительного фонда, который оказывает поддержку военнослужащим.

На разлетевшихся по соцсетям кадрах виден мужчина с заплывшим от побоев лицом. Он стоит на коленях, а люди за камерой (судя по голосам — 2-3 человека) матом заставляют его извиниться. Из видео непонятно, чем военнослужащий не угодил агрессивным сослуживцам.

Робкие извинения военнослужащего разозлили тех еще больше.

- Он умрет сейчас здесь, — комментируют за кадром.

В середине ролика один из них начал пинать мужчину ногой в тяжелом ботинке по голове.

- Слышь, ты звонишь своему командиру, обосновываешь и купишь мне новый спальник, — приговаривает человек за кадром, пока второй продолжает избивать военного.

Утром 10 апреля случившееся прокомментировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. К нему накануне обратилась некая Вера Адаева, которая поделилась видеозаписями издевательств. Он заявил, что один из зачинщиков нападения — командир батальона одного из полков, в котором служат 46 мобилизованных из республики.

- Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств, — рассказал Меняйло и пообещал держать население в курсе о ходе расследования.