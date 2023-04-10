Поразительный Кавказ — 7 мест для дешевого и незабываемого отдыха в мае

Едем в горы КЧР за незабываемым отдыхом. Фото: Тимур Агиров /https://timag82.livejournal.com

Рассказываем о самых интересных видах отдыха в одной из красивейших кавказских республик - Карачаево-Черкесии.

Рафтинг в Архызе: маршруты и цены

В мае в горах Карачаево-Черкесии ледники начинают таять, а реки становятся полноводными и пригодными для хорошего сплава на надувных судах. Чаще всего туристы занимаются рафтингом на Большом Зеленчуке и его притоках с наиболее живописными берегами.

Старт - от курорта в ауле Архыз. Можно взять в аренду всю экипировку (гидрокостюмы, обувь, шлемы и жилеты) и оплатить это вместе с услугами инструктора (не забудьте попросить у него лицензию). Обойдется это в среднем от 700 до 3000 рублей на ребенка и от 1000 до 5000 для взрослого - в зависимости от сложности и протяженности маршрута и количества арендуемого оборудования.

Маршруты сплавов имеют три категории сложности: для новичков (8 - 10 км) - без порогов, можно с детьми; для более опытных (10 - 15 км) - с порогами; для продвинутых (20 км) - со сложными водоворотами и порогами.

Полеты на параплане в Домбае

Самым популярным местом в Карачаево-Черкесии для парапланеризма из-за условий рельефа считается Домбай - курортный горный поселок. К точкам старта туристы поднимаются на канатках.

Для добровольцев полет проходит на высоте 2500 метров, а опытных парапланеристов поднимают и до 5 км. Снизу - горные озера, бурные реки и лесистые ущелья.

Полет с инструктором - самый доступный и безопасный. Его услуги (полчаса полета) обойдутся примерно в 4000 рублей с учетом аренды оборудования.

Зиплайн на Медовых водопадах: высота и цены

В живописном месте Медовые водопады находится самый длинный в России зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, который натянут над Аликоновским ущельем вдоль скал. Его протяженность - 1 км, а сам спуск проходит на высоте 65 м. На преодоление всего маршрута уйдет минута, разогнаться получится до 88 км/ч.

Взрослый билет стоит 1100 рублей, вместе с ребенком - 1500.

Там же, на Медовых водопадах, для любителей пощекотать нервы есть «железная тропа» - альпинистский маршрут, проложенный по отвесным скалам, достигающий 100 метров в высоту. По нему вы можете преодолеть 350 метров пути, будучи пристегнутым страховочным карабином к стальному тросу, вмонтированному в скалу. Цена вопроса - 800 рублей.

Джип-тур по Карачаево-Черкесии: достопримечательности Архыза на машине

Карачаево-Черкесия идеально подходит для того, чтобы прокатиться на внедорожнике по серпантину, увидеть голубые озера и пересечь горные реки. Одно из самых популярных направлений - к озеру Туманное, которое находится в Гоначхирском ущелье.

Другой путь - из Карачаевска через Кубанское ущелье до горячих источников Джилы Су (не путать с курортом в КБР), откуда открываются потрясающие виды на Эльбрус.

Однодневная экскурсия обойдется в 1500 с человека за 4 часа, за 6 - 2500, за 15 - от 3500 рублей. Многодневные туры включают в себя проживание, питание. Такое удовольствие обойдется в среднем от 40 до 100 тысяч рублей с человека за 5 - 7 дней.

Конные экскурсии в Архызе

В Карачаево-Черкесии существует специально выведенная для гор карачаевская порода, на которой и катают туристов. Среди официальных туристических маршрутов больше 50 - конные. Однодневный поход верхом по окрестностям Архыза вместе с гидом через легендарные Софийское, Дуккинское, Семицветное и Загеданское озера с выходом к Марухскому ущелью, перевалу Пхия и Белому водопаду обойдется от 1500 рублей.

Для отчаянных любителей верховой езды есть туры на 3 - 7 дней стоимостью от 16 до 100 тысяч с человека. Дорого, но в него входит питание, проживание в гостинице, инвентарь, аптечка. И, конечно, невероятные красоты вокруг.

Древние храмы Архыза

Пешком стоит обойти три средневековых храма в поселке Нижний Архыз, сохранившихся в хорошем состоянии с Х века. Посмотрев храмы, обязательно посетите расположенное в 30 минутах ходьбы наскальное изображение Христа. К Лику ведет лестница в 560 ступеней от Спасской церкви. Подниматься придется около 10 минут.

Самый крупный, Северный (Георгиевский) храм, его высота - больше 20-ти метров. Тимур Агиров/https://timag82.livejournal.com

Зеленчукская обсерватория в Архызе - самая большая в России

В 20 минутах ходьбы от храмов - крупнейшая в России астрофизическая обсерватория РАН. В телескоп можно рассмотреть кратеры Луны и даже кольца Сатурна. Экскурсия обойдется в 500 рублей с человека. Вам расскажут об основных открытиях, сделанных с помощью телескопа, и разрешат в него посмотреть.

В долине реки Большой Зеленчук, около Нижнего Архыза, в 60-е годы прошлого века был построен научно-исследовательскТимур Агиров /https://timag82.livejournal.com

Озера Карачаево-Черкесии

Тебердинский заповедник - одно из лучших мест для прогулок в республике. Главное, что тут стоит увидеть, - озера, их 157! Самые красивые - Бадукские, Муруджинские, озеро Павлиний Глаз, озеро Любви. Последнее имеет форму сердца и расположено на плато Морг-Сырты на высоте 2350 метров. Вода в озерах кристально чистая и ледяная.

Добраться до них можно из поселка Архыз на машине. У озер можно и заночевать. Для этого придется оставить машину на турбазе, а дальше идти пешком. Лучше в сопровождении местного гида, который знает местность и покажет все места, где разрешено ставить палатки на ночлег. На сайте заповедника есть официальный список. В противном случае придется заплатить штраф в 8 тысяч рублей.

Софийские озера - группа из трех сообщающихся озер, которые расположены рядом с горой София.Тимур Агиров/https://timag82.livejournal.com

Жечь костры в заповеднике запрещено, поэтому берите с собой миниатюрную газовую горелку. В мае в горах еще холодно, спальник понадобится трехсезонный.

Перед въездом в заповедник вам придется оформить пропуск. Есть два их вида: от Тебердинского национального парка и пограничный, так как охраняемая территория лежит на границе с Абхазией. Первый вы покупаете при въезде на КПП за 300 рублей.

Лагерь туристы могут разбить прямо у воды. Софийские озера - место в Архызе популярное. Тимур Агиров/https://timag82.livejournal.com

Второй понадобится вам, если вы собираетесь посетить ущелья Алибек и Аманауз. Оформить его можно на сайте пограничный службы ФСБ или на сайте Госуслуг. Также этот пропуск можно оформить в информационном центре заповедника.