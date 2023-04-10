«Мне не понравилась такая слава»: автором мема «тяги бархатные» оказался депутатом из Дагестана

Гаджимурад Рабаданов. Фото: соцсети героя публикации/МФЦ Кизляра

Герой самого популярного в Рунете мема – «тяги бархатные, кефтеме» – вышел на связь. Им оказался депутат городского собрания Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Сам парламентарий подтвердил РИА Новости, что на записи его голос.

Знаменитую фразу мужчина записал в WhatsApp еще пять лет назад в чате с друзьями и одногруппниками. Кому-то она понравилась, и голосовое «улетело» в другие беседы. По итогу оно стало общедоступным, и прозорливые умы придумали, что такими забавными фразами можно описывать несуразную обувь.

«Тяги, такие бархатные тяги, ребята! Фуууф! Кефтеме [кайф], жи есть! Добрый приходишь, пацаны, добренький. И не хочется ругаться, и не хочется браниться. А хочется просто сказать «мяу».

33-летний депутат признался, что давно заметил, как по сети гуляет запись его фразы, и не хотел, что бы голос узнавали родные.

– Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило. [...] Мне не понравилась такая слава. Я депутат, не хотел перед обществом в таком свете выйти. Но человек ко всему привыкает, – признался Рабаданов.

Гаджимурад Рабаданов в черных очках. Фото: МФЦ Кизляра

По данным «КП-Ставрополь», Гаджимурад Рабаданов стал городским депутатом в 2020 году. Учился дагестанец в РУДН, после чего вернулся в республику и работал экспертом в МФЦ Кизляра. В студенческие годы автор мема был президентом Ассоциации дагестанских студентов и играл в КВН.