Катался вне трасс: на Эльбрусе погиб 43-летний экстремал

Лыжник погиб, катаясь вне трассы.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Во время экстремального спуска с Эльбруса погиб 43-летний лыжник. Еще один турист попал в больницу. В обстоятельствах происшествия разбираются следственные органы республики Кабардино-Балкария.
Смертельный инцидент произошел в четверг 5 января в горах Кабардино-Балкарии. Лыжник нарушил требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам. Он выехал за ограждение и стал спускаться. На большой скорости он не смог разъехаться с еще одним лыжником. Тот, по предварительным данным, выехал с трассы, чтобы отдохнуть.
Летевший с горы вне трассы экстремал погиб на месте происшествия. Второго лыжника с телесными повреждениями экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас, по словам врачей, его жизнь вне опасности.
По факту гибели лыжника проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.
- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о гибели альпиниста-одиночки, который не предупредил о восхождении.
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