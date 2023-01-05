Катался вне трасс: на Эльбрусе погиб 43-летний экстремал

Лыжник погиб, катаясь вне трассы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время экстремального спуска с Эльбруса погиб 43-летний лыжник. Еще один турист попал в больницу. В обстоятельствах происшествия разбираются следственные органы республики Кабардино-Балкария.

Смертельный инцидент произошел в четверг 5 января в горах Кабардино-Балкарии. Лыжник нарушил требования к скоростному спуску строго по обозначенным трассам. Он выехал за ограждение и стал спускаться. На большой скорости он не смог разъехаться с еще одним лыжником. Тот, по предварительным данным, выехал с трассы, чтобы отдохнуть.

Летевший с горы вне трассы экстремал погиб на месте происшествия. Второго лыжника с телесными повреждениями экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас, по словам врачей, его жизнь вне опасности.

По факту гибели лыжника проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.

- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о гибели альпиниста-одиночки, который не предупредил о восхождении.

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