В Минводах посадили загоревшийся в полете борт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье пришлось экстренно сажать борт, летящий из Хургады в Минеральные воды. Самолет уже приближался к аэропорту, но тут произошло ЧП – загорелась ВСУ [вспомогательная силовая установка – Прим.]. Пилоты установили связь с землей, чтобы сообщить о пожаре.

Говоря простыми словами, у самолета начала гореть система, отвечающая за запуск основного двигателя и обеспечение его энергией на стоянках. По крайней мере, так это работает в большинстве случаев. ВСУ позволяет поддерживать работоспособность систем самолета и оборудования при выключенных двигателях.

Вспомогательная силовая установка не отвечает за приведение самолета в движение, а просто является источником механической энергии. Можно не бояться поломки этой системы, так как это не критично. Однако пожар – это совсем другое дело.

Что случилось в аэропорту Минвод

— Доложил о пожаре на вспомогательной силовой установке, принял решение следовать на аэродром назначения Минеральные Воды, – сказал пилот загоревшегося самолета.

Огонь пришлось тушить своими силами. В воздухе помощи от пожарных ожидать не стоит, поэтому пилоты самостоятельно тушили пожар. В 9:04 земле доложили, что огонь ликвидирован.

Причина пожара на борту самолета Хургада - Минеральный Воды

— Запросил пожарную службу по прилету. ЭВС сигнал бедствия и срочности не объявлял, – продолжает доклад пилот.

О том, как сильно пострадали системы самолета из-за пожара, неизвестно. Вероятно, ремонт судна обойдется в круглую сумму. И все же трагедии благодаря пилотам удалось избежать – в 9:24 борт посадили в аэропорту Минеральных Вод. Ни о пострадавших, ни о причинах пожара официальной информации нет.

Примечательно, что на официальном сайте Минераловодского аэропорта написано, что ориентировочно самолет должен был приземлиться 07:30. На деле борт коснулся земли в 9:24. Простое опоздание или проблемы с самолетам, неизвестно.