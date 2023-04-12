Во всем мире — по пальцам пересчитать: магическое место с «понтовыми» координатами нашли на Ставрополье

Точка с красивыми координатами нашлась на Ставрополье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мире меньше десятка точек с «красивыми» координатами. Три из них находятся в России. Один из них пользователи сети нашли на Ставрополье.

Координаты 44°44'44'' северной широты и 44°44'44'' восточной долготы указывают на неприметную на первый взгляд точку под селом Владимировка в Левокумском округе.

Фото: скриншот из Яндекс Карт

«Это вам не жалкие «555» на вашем тарантасе, коих ездят по дороге многие тысячи!» — пишет пользователь соцсетей.

Вторая в России точка с уникальными координатами — неподалеку от Уфы, столицы Башкирии. Чтобы найти ее, достаточно поискать на картах 55°55'55'' 55°55'55''.

Фото: скриншот из Яндекс Карт

Третья, с «шестерками» — в Ямало-Ненецком округе, посреди реки Обь.

Фото: скриншот из Яндекс Карт

Остальные красивые координаты ведут за пределы России. «Единички» указывают на Нигерию, «двойки» — в Ливию, «тройки» — на точку в Средиземном море под Кипром, «семерки» — посреди Карского моря.