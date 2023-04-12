Фото: соцсети ФК «Форте»

Футбольный клуб со Ставрополья поставил новый антирекорд России

В матче Чемпионата России по футболу во Второй лиге произошло то, чего никто не ожидал, – новый рекорд в истории российского спорта. Правда, с самого низу. Футбольный клуб «Ессентуки» в игре против «Форте» проиграл со счетом 0:15.

Причем такой же разрыв был у ФК «Локомотив-Тайм» из Минеральных вод. В мае 2001-го он проиграл «Краснодару-2000» со счетом 1:16. Однако футболисты из Минвод хотя бы забили один мяч в ворота.

Результат матча 2023 года посчитали новым антирекордом, несмотря на то, что их земляки пропустили 16 мячей в 2001. Команда из Ессентуков оказалась на грани распада и отзыва лицензии. При этом в социальных сетях ФК проигрыш описали скромно, одним предложением: «Сегодня не наш день!».

Фото: соцсети ФК «Ессентуки»

Кто и в какое время забил голы в ворота ФК «Ессентуки»

Голы команды «Форте» забили: Дмитрий Лаврищев (2, 19 и 73 минуты), Никита Муромский (17, 28, 70), Петр Володкин (39, 50, 56) и Шамиль Саадуев (68 – с пенальти, 84, 87), Егор Могилев (37), Идрис Муслуев (85) и Роман Романов (90+).

Причем ставропольскую команду спасали штанга перекладины и голкипер Никита Дробышевский. Соперник нанес 49 ударов в ворота, так что результат мог быть куда хуже.

Команда из Ессентуков считается слабейшей в России. Из 23 матчей спортсмены выиграли только одни и пять очков. По воспоминаниям вратаря, в каждой игре к воротам подходил противник.

Прошлый антирекорд держался с 1992 года

Команда «Иргиз» Балаково в игре против «Текстильщик-Д» Камышин забили 14 голов, при этом сами не получили ни одного. Так с 20 июля 1992 года до 8 апреля 2023 года держался антирекорд российского спорта – 14:0.

Что ждет ФК «Ессентуки»

Ставропольская команда переживает худшие – и, вероятно, последнии – дни. Клуб погряз в штрафах КДК из-за плохой организации матчей. А на последнюю игру с «Форте» вышло всего 12 футболистов.

Также ФК «Ессентуки» подозревают в махинациях с подставными игроками. За это им грозит отстранение от игр в принципе. А последние новости точно не стали радостными для коллектива – матч клуба 14 апреля против «Спартак» (Нальчик) отменен.

Дело в том, что лицензию клуба отозвали. Больше «Ессентуки» не будут участвовать в первенстве России. А после проверок у них могут начаться еще большие проблемы.