Россиянин облаял злую соседскую собаку и получил штраф — правда или нет

Конфликт собаки и человека закончился штрафом. Фото: Веленгурин Владимир / Рукавицын Олег

«Облаял злую собаку в ответ и получил штраф!» — новость про наказанного за гавканье жителя Ставрополья появилась в новостных пабликах 12 апреля.

Пишут абсолютно серьезно, что молодой человек устал от постоянного шума за забором и поэтому «вступил в диалог» с неугомонным псом, став громко лаять на него в ответ. Хозяйка пожаловалась на соседа участковому. Приехавшая полиция выписала парню штраф в размере 500 рублей «за мелкое хулиганство».

Неужели в России могут наказать человека за лай? «КП-Ставрополь» узнала — правда или нет.

За комментарием мы обратились в Управление МВД по Ставрополю. Нам ответили, что лаять на собак закон не запрещает. Оказалось, что оштрафовали ставропольца за другое. Источник подтвердил, что заявительница правда видела, как молодой человек стоит на четвереньках и лает на ее собаку. Но помимо гавканья ее возмутила нецензурная брань. Так что напугало женщину агрессивное поведение соседа, почему она и позвонила в полицию.

- Прибывший на место полицейский установил, что женщина сделала замечание гражданину, после чего мужчина ее неоднократно оскорбил, - прокомментировал собеседник «КП-Ставрополь».- Сотрудник составил административный протокол по части 1 стать 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и на месте выписал штраф 500 рублей».

Хотя некоторые настолько не любят собак, что готовы лаять на них, четвероногие друзья человека внесли свой вклад в историю. 12 апреля, в День космонавтики, журналисты «КП» рассказали о 50 собаках, которые побывали в космосе до первого человека.