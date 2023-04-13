«Отец на 18 дней»: житель Пятигорска купил грудничка в Казани и курьезно выдал себя полиции

Обвиняемые отрицают свою вину и считают свою сделку законной Фото: Валерия ЖУРАВЛЕВА

12 января 2021 года в пятигорский отдел МВД пришел взволнованный отец Михаил. В своем заявлении он писал, что серьезно поругался со своей женой Ниной, потому подумывает о разводе и уже сейчас хочет забрать у нее своего новорожденного сына от другой женщины. Почему месячный грудничок не с биологической мамой и зачем мачеха вцепилась в пасынка – стала разбираться старший инспектор ПДН. И на первый вопрос получила преступный ответ отца, обескураживающий своей искренностью:

– Мы нашли ребенка в интернете.

"ОТДАМ РЕБЕНКА. БЕСПЛАТНО И ЗАКОННО"

Надежда была домохозяйкой и между семейными делами любила лазить в социальных сетях. Женщина натыкалась на разные группы и когда-то подписалась на сообщество "Возьмем ребенка от родителей" во "ВКонтакте". 18 декабря 2020 года ей написала незнакомка, которая представилась Софьей из Казани, и предложила усыновить ее новорожденного ребенка. Причем – бесплатно. В своем сообщении молодая мать объяснила, что не сможет содержать малыша и хочет, что бы его воспитывала "полная, нормальная семья", а не в детдоме.

– Я проигнорировала Софью, но сразу же вспоминал о кумовьях. Миша крестил моего пасынка, а Нина – мою дочь. Они уже четыре года пытаются завести общего ребенка, но у них не выходит, – рассказывала следователю Надежда.

На следующий день она пошла к друзьям и рассказала обо всем. Живее всех известие встретил Михаил и попросил разузнать, здоров ли малыш. И самое главное – как Софья хочет "законно отдать своего сына". По замыслу матери, они зарегистрируют отцовство Михаила в свидетельстве о рождении, а после она даст нотариально заверенную доверенность на представление ее прав.

Не против еще одного ребенка в семье оказался даже Роман – сын Нины и пасынок Михаила. Супруги решили, что надо лететь как можно скорее. К тому же Софья заявила, что писала другим потенциальным родителям, чтобы "не успеть привязаться к ребенку". Потому надо было торопиться. 24 декабря Михаил вылетел в Казань и взял с собой Надежду, чтобы она помогла ему связаться с биологической матерью.

ОТЕЦ НА 18 ДНЕЙ

26 декабря 2020 года стороны зарегистрировали в загсе отцовство Михаила и полностью изменили трехнедельному малышу персональные данные. Тогда же они пошли к нотариусу, которые заверил согласие на усыновление и доверенность. Тем самым Софья отказалась от ребенка и передавала права на него "официальному отцу".

Новый год малыш встречал в Пятигорске, но не дома. Незадолго до праздника Михаил поссорился с Ниной и ушел жить к своей сестре, которая стала ухаживать за младенцем. Через несколько дней супруги снова сошлись, но не прошло недели – опять поругались. На этот раз Нина не отдала ребенка, из-за чего Михаил пошел в полицию.

– Скандалы случались из-за того, что Михаил злоупотребляет алкоголем. Когда напьется – становится агрессивным и начинает скандалить. Я думаю, что он, возможно, еще баловался наркотиками, – рассказывала сотруднику ПДН Нина.

Полицейский, к слову, после проверки возбудил административное дело, но только против самого заявителя – за ненадлежащего исполнения родительский обязанностей. Уже 13 января правоохранители забрали ребенка и отдали органам опеки. А этот протокол стал основой для возбуждения уголовного дела по статье "Иные сделки в отношении несовершеннолетнего" (пункты "б" и "з" второй части статьи 127.1 УК РФ), фигурантами которого стали биологическая мать, номинальный отец и его подруга, которая была связующим звеном и содействовала в покупке.

– Действия Михаила, Надежды и Софьи следствие расценивает как нематериальную сделку, в результате которой биологическая мать получила иную выгоду, выраженную в снятии с себя ответственности по материальному обеспечению и воспитанию малолетнего, – пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Софья еще долго убеждала следователей, что Михаил – отец ее сына, пока экспертиза это не опровергла. Обвиняемые отрицают свою вину, но от прошлых показаний не отказываются. По их мнению, никакой сделки не было – просто обошли официальную процедуру.

В декабре 2022 года Ново-Савиновский районный суд Казани признал биологическую мать виновной и приговорил к 3,5 годам условно. Накануне женщина решила обжаловать решение в Верховном суде Татарстана. А пятигорчане к этому моменту оспаривают свой приговор в кассационном порядке. Ранее городской суд признал их виновными. Надежду приговорили к трем годам условно, а Михаила – к 3,5 годам. Ставропольский краевой суд оставил решение без изменений, дело еще на рассмотрении в Пятом кассационном суде. По данным "КП-Ставрополь", свой срок обжаловала посредница Надежда.