Угрозы убийством привели отвергнутого жениха на скамью подсудимых. Фото: Вахрин Василий, Опарин Даниил, Веленгурин Владимир

Житель Дагестана захотел впечатлить девушку и взялся решить ее финансовые проблемы с бывшим парнем. Парень увлекся настолько, что нарушил закон. В любовном треугольнике с вымогательством, угрозами и разбитыми сердцами разбирался суд в Махачкале.

Магомед спокойно жил со своей женой и детьми и работал в барбершопе, пока в марте 2021 года на работе не появилась новый администратор Заира (имена всех героев статьи изменены). Вспыхнула искра, и ревнивый парень попросил возлюбленную уйти из парикмахерской, где ее окружают чужие мужчины. Заира послушалась и сменила работу, но продолжила встречаться с женатым мужчиной.

Но романтика быстро закончилась. Магомед пропал, а потом объявился вновь, чтобы попросить у девушки 350 тысяч рублей в долг. Якобы деньги ему срочно нужны для лечения от серьезной онкологической болезни, и он их непременно вернет.

Заира прониклась историей. Она попросила у другого знакомого 300 тысяч рублей в долг до конца сентября и отдала Магомеду, добавив 50 тысяч из своего кармана.

Но, со слов девушки, когда настало время возвращать деньги, мужчина стал избегать ее, грубить и оскорблять в ответ на требования погасить долг. Заира запаниковала и попросила о помощи Имрана, который начал ухаживать за ней в августе 2021 года.

Имран, влюбленный в Заиру без памяти, решил сыграть в гангстера. Он позвонил Магомеду и назначил встречу у ресторана, куда пришел с толпой друзей. Сев в свой «Лексус» с обидчиком возлюбленной, он обложил мужчину матом и потребовал выплатить уже 450 тысяч рублей.

«Я не оставлю тебя в покое, пока не вернешь», — вспоминает бывший Заиры слова собеседника.

Самым весомым аргументом для Магомеда стали угрозы Имрана застрелить его на месте, и он согласился. Несколько следующих месяцев Заира получала от бывшего переводы на карту, в общей сумме — 212 тысяч рублей.

В марте 2022 года Имран решил, что уже достаточно сделал для возлюбленной, и посватался к ней. Но у Заиры были другие планы, и она ответила отказом. Мужчина разозлился и выставил отцу несостоявшейся невесты «счет» в полмиллиона рублей — по его словам, столько он потратил на решение проблем Заиры за время их отношений.

Отец передал назойливому ухажеру требуемую сумму с условием, что он оставит его дочь в покое. Имран получил деньги и испарился, в следующий раз девушка увидела его уже в суде.

Тем временем отвергнутый парень окончательно вжился в роль коллектора и продолжал давить на Магомеда. Вновь пригрозив оружием, он потребовал, чтобы тот принес ему лично 160 тысяч рублей.

Должник не выдержал и пошел в полицию. Получив от оперативников муляж, Магомед пригласил Имрана в свой барбершоп. После передачи фальшивки «гангстер» был задержан полицейскими.

В суде коллектор-самоучка признал вину и раскаялся в содеянном. К концу января 2023 он вернул присвоенные деньги пострадавшему в полном объеме. Имрана приговорили к трем годам условно в феврале.