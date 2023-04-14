«Не смог выбраться»: на Ставрополье 4-летнего ребенка задушил стеклоподъемник в машине

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В городе Буденновске Ставропольского края в больницу привезли 4-летнего мальчика в бессознательном состоянии. Врачи попытались спасти малыша с признаками удушья. Но борьба за жизнь не увенчалась успехом – ребенок умер, не приходя в сознание.

Трагедия произошла накануне вечером. Дети играли во дворе частного дома без присмотра. На улице было либо холодно, либо ребятам просто надоело там находится. Тогда ребенок залез на заднее сидение отцовского автомобиля. О том, что могло произойти непоправимое, никто и догадаться не мог.

— Решив выглянуть в окно, ребенок нажал на кнопку стеклоподъемников, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю. Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели малыша.

После нажатия окно поднялось и стало душить ребенка. Выбраться самому не удалось. Малыш начал задыхаться. Чуть позже его найдут родственники и срочно повезут в детскую реанимацию города Буденновска. Правда, спасти его не получится.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

За происшествие взялись следователи. Причину и обстоятельства гибели ребенка предстоит выяснить. И все же по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

О том, кто стал фигурантом дела, ведомство не рассказывает. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, беседуют со свидетелями и изъяли вещественные доказательства. Расследование продолжается.