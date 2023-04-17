«Пошел бы на СВО, но я — инвалид»: парализованный футболист из России отреагировал на включение в санкционный список

Прикованный к кровати экс-вратарь ЦСКА и сборной России заявил, что обрадовался санкциям. Фото: соцсети /«Советский спорт»

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции на 50 лет против нескольких российских спортсменов: фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Никиты Кацалапова, Александра Галлямова, тренера по биатлону Михаила Шашилова и других. Среди них оказался и футболист, который вот уже 13 лет прикован к кровати.

Вениамин Мандрыкин вместе с другим спортсменом по команде ЦСКА Игорем Акинфеевым. Фото: соц.сети

Спортсмен практически обездвижен и не может ни ходить, ни самостоятельно стоять. Но бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, рассказал, что его ничуть не смутили санкции, введенные правительством Украины. Напротив, он даже обрадовался.

- Обрадовался. Потому что я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Если бы мог ходить, пошел бы добровольцем, - сказал Мандрыкин. Футболиста также поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, который похвалил спорстмена, назвав его молодцом и уточнив, что «за нами правда».

- Зеленский ввел очередные бесполезные санкции против наших спортсменов.Среди них – экс-вратарь футбольной команды «Алания» Вениамин Мандрыкин. Потому что черная метка от Зеленского – это, пожалуй, высшая человеческая награда!, - написал глава Осетии в своих социальных сетях.

Биография Вениамина Мандрыкина

Российский футболист родился 30 августа 1981 в Оренбурге. Вениамин начал играть в футбол в спортшколе «Юность» во Владикавказе, куда он вместе с родителями переехал с малой родины. Сначала он играл на месте нападающего, но получил травму, а поскольку был очень высокий - перевелся в голкиперы. Хотел бросить играть, но по по настоянию тренера спортшколы «Спартак» (сейчас «Алания») Валерия Горохова, Мандрыкин продолжил играть и после одной из побед в США принял решение профессионально заниматься спортом.

Вениамин Мандрыкин был в составе сборной России на Всемирных юношеских играх 1998 года, которые проходили в Москве, вместе с командой он стал победителем. И в том же году Мандрыкина пригласил Валерий Газзаев в «Аланию», где в 2000 году он стал основным вратарем, затем ушел в ЦСКА, а в 2003 году из-за полученной травмы уступил место в воротах Игорю Акинфееву, который на следующие три сезона прочно занял место в основе.

В 2005 и 2006 году он отыграл в чемпионате две игры за ЦСКА, в мае 2007 года заменил Игоря Акинфеева, после того как тот получил травму, а с 9-го по 27-й тур играл в основном составе ЦСКА. В 2008 ушел в «Томь», но в конце февраля 2009 года Мандрыкин ушел «Ростов», через полтора года в 28 июля 2010 года Мандрыкин на правах аренды ушел в брянское «Динамо». Трехкратный чемпион России (2003, 2005, 2006). Был женат, есть двое сыновей.

13 лет футболист парализован после страшной аварии. Фото: Соцсети сестры футболиста Жанны Мандрыкиной

Что случилось с Вениамином Мандрыкиным - ДТП 10 ноября 2010 года

В ночь с 9 на 10 ноября Вениамин Мандрыкин, уходя от преследования патруля ГИБДД, врезался в дерево на скорости около 200 км/ч на своей машине Porshe Cayenne. Вместе с футболистом в машине находились два игрока «Динамо» — Максим Федоров и Марат Магкеев и две девушки, 19 и 20 лет, которые получили серьезные в аварии.

В этом месте, на улице Карачижской вратарь разбился личном «Порше»

В результате столкновения он получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение спинного мозга. Вратарь брянского «Динамо» перенес операцию на позвоночнике и находился в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ. Сначала проходил лечение в Брянске, но потом футболиста перевели в московское НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Против спортсмена даже возбуждали уголовное дело обвинив его в причинении тяжкого вреда здоровья пассажирке автомобиля, но четыре года спустя дело закрыли в связи с примирением сторон. Несмотря на усилия врачей и помощь неравнодушных, футболист так и не смог восстановиться.

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