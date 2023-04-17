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Общество17 апреля 2023 9:53

«Убили и в церковь»: догхантеры устроили бойню на кладбище на Ставрополье перед Пасхой

Отравленных дротиками собак нашли зоозащитники в Михайловске
Амина КЕТОВА
Амина КЕТОВА
Догхантеры атаковали бродячих собак на старом кладбище. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Догхантеры атаковали бродячих собак на старом кладбище. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Накануне Пасхи, 15 апреля 2023 года, зоозащитники на Ставрополье обнаружили ужасающую картину. На старом кладбище в Михайловске догхантеры отстреляли бездомных собак отравленными дротиками — выжила лишь одна.

Первую, с характерной раной в шее, нашли в субботу. Собака билась в конвульсиях. Ее доставили в клинику, где животное чудом спасли ветеринары.

Животное едва не погибло от отравления. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Животное едва не погибло от отравления. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Остальным повезло меньше. В понедельник, 17 апреля, волонтеры начали прочесывать кладбище в поисках остальных — по их данным, на территории постоянно обитали семь бродячих псов.

Вскоре обнаружили еще одну собаку. Она помощи не дождалась, зоозащитники забрали труп.

Погибшую собаку обнаружили 17 апреля. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Погибшую собаку обнаружили 17 апреля. Фото предоставлены волонтерами фонда «Ковчег»

Остальные обычно не прячутся от людей, но сегодня их нигде не видно. Поэтому жители Михайловска и Ставрополя предполагают, что их постигла та же участь.

— Отмороженные уроды потравили собак на кладбище. Убили и в церковь дружной толпой, — негодуют волонтеры.

Поиски остальных четвероногих обитателей кладбища продолжаются. Полиция пока не комментировала случившееся.

Происшествия: ЧП